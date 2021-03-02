美股大漲603點！疫苗、經濟復甦利多　台積電ADR漲2.5%

▲美股本周開盤走揚。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美債殖利率高點回落，一解近來市場對通膨的疑慮，相較上周大跌態勢，美股周一（1日）全面反漲，三大指數漲幅均超過1.95％；台積電ADR終場也上漲3.19點，或2.53%，收在129.13點。此外，受惠美債殖利率回落，歐股也呈現強力反漲。

2月因經濟復甦預期帶動通膨態勢上揚，10年期美債殖利率一度摸上一年高點，導致美股齊跌，而本周開盤回落1.432％，讓美股再度止跌反漲。

道瓊指數終場上漲603.14點，或1.95％，收在31,535.51點；那斯達克指數上漲396.48點，或3.01％，以13,588.83點作收；標普500指數則是終場上漲90.67點，或2.38%，收在3,901.82點。

此前多位聯準會（Fed）官員表示，殖利率在此階段開始走高，是反映疫苗接種計畫後隨之而來的經濟復甦以及紓困措施的預期。眾議院上周以相近票數最終同意票略多的情況下，通過總統拜登提出的1.9兆美元紓困案，本周將交由參議院表決。

另外，疫苗再傳好消息。美國食品藥物管理局（FDA）日前批准嬌生的單劑疫苗緊急使用授權，美國疾病管制和預防中心（CDC）隔日接手批准使用嬌生疫苗，使得美國復甦前景更為樂觀。