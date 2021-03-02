　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美議員提決議案籲廢除一中政策　美台正式建交

▲拜登、蔡英文。（合成圖／路透）

▲美國總統拜登、中華民國總統蔡英文。（合成圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓1日專電

美國國會眾議員帝芬尼、裴利近日提出決議案，呼籲美國與台灣恢復正式邦交，終結過時的「一中政策」。決議案也要求美方支持台灣國際參與，並啟動美台洽簽自由貿易協定程序。

共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）與裴利（Scott Perry）2月26日提出共同決議案（Concurrent Resolution），呼籲美國摒棄過時的「一中政策」，改承認台灣為獨立國家、非受中華人民共和國治理或為其領土一部分的客觀事實。

決議案表示，台灣本島與離島從未受中共管轄或統治，但北京卻持續非法宣稱對台灣享有主權，並將所謂「一中政策」武器化，阻擋台灣以會員身分參與聯合國、世界衛生組織（WHO）及奧運等活動。

決議案指出：「『一中政策』既過時，也對美台人民無益處，且無法反映台灣70多年來皆為主權獨立國家的明顯事實。」

在這背景下，決議案呼籲美國總統承認台灣民選政府合法性、正常化美台外交關係並允許兩國互派大使；總統也應廢除限制美台官員溝通往來的準則。

此外，決議案敦促美國貿易代表署（USTR），啟動與台灣簽署自由貿易協定（FTA）的正式洽簽程序。自總統蔡英文去年8月鬆綁美豬、美牛進口限制以來，美國國會呼籲美台洽簽FTA的聲浪不斷。

針對台灣國際參與，決議案也呼籲美國總統、駐聯合國大使與相關官員，支持台灣在聯合國及其他美國為會員國的國際組織內，取得正式會員身分。

帝芬尼今天透過新聞稿表示，過去40多年來，美國兩黨總統皆複誦北京的「台灣是共產中國一部分」之謊言，即便客觀事實並非如此，「是時候廢除這項過時政策了」。

帝芬尼去年9月也曾提出類似決議案，但未能在上屆國會屆滿前排上委員會，最後無疾而終。

共同決議案獲國會兩院通過後，將分別送交參議院秘書長、眾議院議事員簽署。由於此類決議案不會遞交總統簽署，故不具法律效力，僅代表國會態度立場。

 
ET快訊
統一獅教練高志綱突秀「冷氣安裝技師證照」　球迷直呼太猛
熊熊「對決健身教練」　辣穿小背心趴下...快掉出來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

道瓊勁揚逾603點！「美債殖利率回落」美股走高　台積電ADR漲2.5%

美眾議員提決議案「美台正式建交」：廢除過時一中政策

美議員提決議案籲廢除一中政策　美台正式建交

遠距上班後遺症超多！視訊近距離「被觀察」　工作壓力比面對面大

莫迪公開接種「印度國產疫苗Covaxin」：使印度從病毒中解放

AZ新冠疫苗才不是「次級品」！新研究：比BNT更能預防高齡者重症

紐約州長古莫硬要女記者「吃整根香腸」影片曝！　性騷醜聞連3爆

她滑FB翻出婚禮照　驚見老公身邊「新娘是別人」！崩潰斷了17年婚

首爾市長初選結果出爐！前內閣成員朴映宣代表執政黨參選

3歲娃懸掛欄杆　下秒「急墜12F」驚悚瞬間曝！搬家工衝刺伸手接住

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

BMW被拖吊！違停貴婦肉身阻攔　辱罵警＋抓臉插眼遭辣椒水制伏

200個貨櫃無法外銷「恐損失千萬」 鳳梨伯兒嘆：可能選擇放到壞掉...

用舊輪胎打造《進擊的巨人》艾倫　耗時30天...胎紋逼真呈現肌肉感

擴大酒店臨檢！警犬來秒變主角　金錢豹小姐忍不住摸摸：好可愛

《上流戰爭》珍妮勇敢淚揭「被霸凌的是我！」　姜瑪莉心痛崩潰「甩夕京巴掌」宣戰朱丹泰

道瓊勁揚逾603點！「美債殖利率回落」美股走高　台積電ADR漲2.5%

美眾議員提決議案「美台正式建交」：廢除過時一中政策

美議員提決議案籲廢除一中政策　美台正式建交

遠距上班後遺症超多！視訊近距離「被觀察」　工作壓力比面對面大

莫迪公開接種「印度國產疫苗Covaxin」：使印度從病毒中解放

AZ新冠疫苗才不是「次級品」！新研究：比BNT更能預防高齡者重症

紐約州長古莫硬要女記者「吃整根香腸」影片曝！　性騷醜聞連3爆

她滑FB翻出婚禮照　驚見老公身邊「新娘是別人」！崩潰斷了17年婚

首爾市長初選結果出爐！前內閣成員朴映宣代表執政黨參選

3歲娃懸掛欄杆　下秒「急墜12F」驚悚瞬間曝！搬家工衝刺伸手接住

《複身犯》觀眾3刷狂推「全片無冷場」　結尾哭爆：要帶面紙

今「雨最多」降10℃！網驚：以為颱風來了　周末再變天

道瓊勁揚逾603點！「美債殖利率回落」美股走高　台積電ADR漲2.5%

美眾議員提決議案「美台正式建交」：廢除過時一中政策

美議員提決議案籲廢除一中政策　美台正式建交

陸兩會將定調「十四五」　疫後經濟復甦有關要過

陸2021軍費料平穩增長　「海外用兵」添變數受矚

BMW貴婦腳夾警！板橋騎士罵警「打女生」　因一雙拖鞋被肉搜找到了

黃蜂新星還有他　22歲華盛頓單場42分寫隊史最年輕紀錄

17歲少年溺死「想當廚師」成遺言…2同學拉不住偷哭　母崩潰認屍

特斯拉插進車頂畫面曝！貨車運將站國道狂揮手　他「急剎30m」噴白煙直撞(更新1)

國際熱門新聞

遺失iPhone他PO定位協尋...竟在2500公尺深海

紐約州長古莫要求女記者吃整根香腸

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

她成功戒毒3年　驚人外貌曝光

她滑FB見婚禮照　尪身邊新娘是別人

遠距上班後遺症多　視訊壓力更大

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

3歲娃急墜12樓　搬家工伸手接住

英夜空劃過「大火球」　7秒片曝光

美議員提「美台正式建交」：廢除一中政策

專訪內容曝光　哈利怕黛妃悲劇重演

美議員提決議案籲廢除一中政策　美台正式建交

AZ新冠疫苗不是「次級品」！重症預防更勝BNT

嫩妹產子大出血送醫　慘死院門口

更多熱門

相關新聞

美威懾力大減　習近平擬2年內武統台灣

美威懾力大減　習近平擬2年內武統台灣

美國學者表示，由於中方不斷增強其軍事能力，並持續對台灣採取孤立政策，因此要阻止中國入侵台灣已變得越來越複雜而不明朗；現在台灣所面臨的最大威脅是，中國國家主席習近平認為，北京有能力在1、2年的時間內，發動軍事行動來武統台灣，而西方學者則認為，中國在5年內能達成上述目標。

美國再返「戰略平衡」

美國再返「戰略平衡」

台灣恐成中美對抗下「犧牲品」

台灣恐成中美對抗下「犧牲品」

冷眼回顧Craft訪台事件

冷眼回顧Craft訪台事件

美台「關係增溫」關鍵政策大回顧

美台「關係增溫」關鍵政策大回顧

關鍵字：

美台關係

讀者迴響

熱門新聞

違停貴婦腿夾反抗警崩潰！側拍片逆轉

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

剛生完二寶4個月…MEI MEI懷了第3胎！

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

女兒遭霸凌球鞋被丟掉　陸元琪怒了

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

7歲嗯哼近照曝光「是縮小版李現」！網友暴動了

陳鎮川跟老公喜獲兒子！PO照報喜：請多關照

拍《九品芝麻官》陷低潮　石榴姐憶吳孟達暖舉

即／台東17歲少年遺體找到了！

方文琳「校花級二女兒」畢業照美炸

辣媽託夢「沒穿衣服」！兒急報案　男友穿長袖露餡

沒戴套下體卻「掉出碎片」　女友：半年前卡的

滅絕85年袋狼重現？三隻畫面曝光

更多

最夯影音

更多
黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面