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遠距上班後遺症超多！視訊近距離「被觀察」　工作壓力比面對面大

▲▼視訊會議。（圖／Unsplash）

▲疫情影響讓許多公司採用視訊會議的工作模式。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者郭家榮／綜合外媒報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，許多公司為了減少員工近距離接觸，紛紛採用遠端上班的工作模式，頻繁使用Zoom、Skype等視訊平臺開會，也因此創造許多「後遺症」。史丹佛大學一項研究指出，「Zoom疲勞」（Zoom fatigue）除了讓人疲倦、緊張，也因需要專注在螢幕上，工作的壓力更大。

綜合媒體報導，使用視訊平臺Zoom來開會已經是疫情之下的上班族常態，然而頻繁、長時間視訊也對工作產生不良影響，史丹佛大學虛擬人機實驗室（Virtual Human Interaction, VHIL）主任拜倫森（Jeremy Bailenson）在期刊上發布研究報告，說明造成「Zoom疲勞」的4大原因、影響，並提出建議。

▲Zoom。（圖／路透）

▲視訊平臺Zoom在疫情爆發時變熱門。（圖／路透）

報告指出第一項原因是「近距離注視」，一般會議並不會時時刻刻都看著演講者，可能偶爾看投影片、黑板，或是自己的筆記。而視訊會議就如同在電梯裡和陌生人近距離接觸，參與會議的成員透過各自的螢幕長時間「專注」看著每位正在發言的人，螢幕上人臉的「特寫鏡頭」也容易讓人感到不舒服。

第二項原因是「認知負擔變重」，研究報告指出，人們在互動過程中可能會透過表情或是手勢等肢體動作傳達一些「非語言」的資訊，但在視訊中這些非語言的線索大為減少、不容易被察覺，也因此需要更多注意力去觀察，甚至也要注意自己的動作幅度，可能一不小心就被解讀成其他意義。

第三項原因是「視訊會議中長時間看到自己」，大部分視訊平臺都有這項功能，可以確定攝影鏡頭中的自己參與會議的模樣，就像照鏡子一般。拜倫森表示，許多研究都說明了，看到自己的影像會對自己更嚴格，甚至產生負面的情緒。

而最後一項原因「活動不便」很直觀，在一般的會議裡可能會移動到黑板前，或是倒水、起立，但在視訊會議裡，因為攝影鏡頭固定，所以參與者也幾乎都是固定在座位上。拜倫森指出，有愈來愈多的研究報告顯示，人們的在移動時，認知思考會更好、更有創意。

▲▼ 電腦,筆電,上班,在家上班。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲為了避免近距離接觸，有些公司讓員工在家上班。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

儘管在新冠肺炎肆虐期間，受惠於視訊平臺解決了公司、學校許多溝通問題，但可能也連帶造成更多的心理壓力和疲勞等後遺症，拜倫森建議，使用者可以縮小視訊畫面減少和他人過度的眼神接觸，或是運用一些軟體工具隱藏自己的影像，利用外接攝影鏡頭或是鍵盤來創造更大的活動空間，藉此來減少壓力。

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