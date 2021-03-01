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蚊子多到像冒煙！　2女騎士「離奇車禍」痛罵：都是蚊子害的

▲▼嘉義發生一起蚊子多到影響視線，造成的車禍意外。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義發生一起蚊子多到影響視線，造成的車禍意外，下同。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森、林彥臣／嘉義報導

嘉義市世賢路二段與高鐵大道，2月28日下午發生一起離奇車禍，2名女騎士行經該路段時，竟然蚊子多的像冒煙一樣，導致視線不清，並且揮手撥弄蚊子，導致其中一名摔車的女騎士怒罵，「都是蚊子害的」。

嘉義市消防局於28日17:55分獲報，在世賢路二段與高鐵大道發生車禍，救護人員抵達時，現場為二台機車發生擦撞事故，其中一部機車64歲劉姓女騎士坐在人行道上，表示左膝挫傷，但另一部21歲林姓女騎士，躺臥在路上表情痛苦且明顯肢體多處擦傷，及女性乘客21歲林姓女乘客坐在人行道上表情痛苦。

▲▼嘉義發生一起蚊子多到影響視線，造成的車禍意外。（圖／記者翁伊森攝）

救護人員趨前評估兩傷者，乘客表示除肢體多處擦傷外另有頭、背部疼痛；而騎士表示肢體多處擦傷外另有臀部有疼痛感，救護人員均給予清洗傷口、包紮止血及生命監測等救護處置，救護人員隨後將該兩女性傷者送往台中榮民總醫院嘉義分院續作診療，另一女性騎士由德安92送往衛福部嘉義醫院續做診治，相關車禍肇事原因由警方調查處理中。

▲▼嘉義發生一起蚊子多到影響視線，造成的車禍意外。（圖／記者翁伊森攝）

據了解，車禍發生處的農田與道路之間，在氣候即將入夏時，經常有俗稱「草蚊子」的搖蚊群聚，而且多得像冒煙一樣，行經該處時可能會造成視線上的阻礙。

搖蚊的壽命僅短短數天，飛行能力也較弱，主要靠被動的途徑如風、車輛等散播；草蚊成蟲為了繁衍下一代，常會在傍晚時分聚在一起，集體飛行舉行群婚進行交配，搖蚊基本上不傳播疾病，也不會叮人，民眾遇到時可以不用理會。

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