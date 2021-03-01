AZ新冠疫苗才不是「次級品」！新研究：比BNT更能預防高齡者重症

▲研究顯示，AZ疫苗與BNT疫苗相比，更能降低高齡新冠確診者重症入院的風險。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

全球部份國家已開始先行針對國內民眾施打新冠疫苗，然而藥廠阿斯利康（AZ）與牛津大學研發的新冠疫苗在初期時臨床數據不足，在防疫成效上遭到低估，無法與美國藥廠輝瑞與德國生技公司BioNTech（BNT）研製的疫苗比擬。不過，有份最新研究證實，AZ新冠疫苗與BNT新冠疫苗相比，更能降低70歲以上高齡患者重症入院的風險。

根據英媒《星期日郵報》（The Mail on Sunday），AZ新冠疫苗由於初期臨床實驗數據不足，傳出其防疫效能在65歲以上人士呈幾無用武之地，不過雖其臨床實驗保護率僅達70%，遠遠落後BNT新冠疫苗的95%，但在英國衛生部門追蹤下，兩者對於預防重症患者住院能力皆高達90%，甚至在高齡者實驗群組中，AZ新冠疫苗的效果更勝BNT新冠疫苗。

研究更指出，70歲以上曾接受過AZ新冠疫苗接種的高齡人士，其確診後住院的風險比同年齡層接種BNT新冠疫苗者為低。

AZ新冠疫苗先前曾飽受質疑，各國陸續將65歲以上高齡者屏除於接種名單之外，堆積在德國的已到貨疫苗數百萬劑更是無人聞問，即便世衛組織（WHO）曾於2月建議使用AZ疫苗，並強調包括65歲以上高齡人士等所有年齡層民眾皆能接種，還是被視作「次級品」。

據悉，英國研究果顯示，接種AZ新冠疫苗僅一劑便能在2周志3個月內預防效能維持76%，而在英國大規模施打AZ新冠疫苗後，各地也逐漸解封，加上後續各種數據證實其安全性，使得德國防役當局決定著手修正不建議讓65歲以上高齡人士接種AZ新冠疫苗的決定。

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