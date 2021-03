紐約州長古莫硬要女記者「吃整根香腸」影片曝！　性騷醜聞連3爆

▲ 古莫接連爆出性騷擾醜聞。(圖/路透社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國紐約州州長古莫(Andrew Cuomo)2月底接連被前任女助理波伊蘭(Lindsey Boylan)及前衛生顧問班奈特(Charlotte Bennett)指控言語或肢體性騷擾,頓時成為媒體關注焦點,5年前一段要求女記者「吃掉整根香腸」的影片也跟著浮上檯面。

Andrew Cuomo is on tape being a creep toward Beth Cefalu saying "I Wanna See You Eat the Whole Sausage" https://t.co/nUQWqmpW8x!