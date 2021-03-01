22歲智障女孩被嫁55歲大叔　婚禮上哭不停…媽媽卻笑容滿面

記者蔡紹堅／綜合報導

河南駐馬店一名智力障礙的22歲女孩近日嫁給了一名55歲的大叔，但她卻在婚禮上哭個不停，似乎相當不情願。由於女孩與大叔差了超過30歲，又幾乎沒有行為能力，不少人都懷疑女孩是被逼迫出嫁，當地政府也已對此展開調查。

從影片中可以看見，女孩坐在椅子上一直哭泣，甚至哭出了聲音，似乎相當不情願；「新郎」則在一旁安慰，還拿出紙巾協助擦拭鼻涕及眼淚，兩人的胸前分別掛上了寫有「新郎、新娘」的胸花。

女孩的母親也出現在影片中，她穿著一件桃紅色的上衣，滿面笑容，向拍攝者表示，「我可以放心了！」

拍攝者也出聲勸女孩別哭，還告訴女孩，「別哭了，妳這享福了，正常人沒有這種待遇！」

▼女孩不斷哭泣，母親則在一旁笑容滿面。（圖／翻攝微博）



由於女孩五官稚嫩、身材嬌小，最早曾傳出是未成年少女，引起網路上一片憤怒，後來經當地政府證實，女孩已滿22歲，只是有點「娃娃臉」。

不過，仍有大批網友質疑女孩是被逼迫出嫁，「父母是不是收了不少錢？女兒哭成這樣子還笑得那麼開心，完全不去安慰！」「她根本沒辦法為自己做決定，怎麼能這樣把她嫁掉？」「太噁心了，到底有沒有把她當人看？」

大陸媒體後來採訪到現年55歲的新郎，他表示，雙方的婚姻取得了女方家長的同意，「我能結上婚，很高興，我老婆雖然是智障人士，但我會對她好一輩子。」

另外，有網友爆料，女方的家長是收了新郎1萬元禮金（約4.3萬元新台幣），才決定要把女兒嫁出。對此，新郎澄清，原先要給女方家長禮金，但對方最後並沒有收下，「他們只告訴我，要好好照顧他們的女兒。」

附近的居民則透露，新郎是在一個多月前，透過同村的媒人介紹，與女方的家長見面，「女方家長看他老實，就同意婚事了，前幾天就是去接親，後來辦了三桌酒席，但應該還沒領結婚證書。」

事件也引起當地政府關注，包含公安、民政、網信、殘聯、婦聯等部門都已透過管道展開調查，另外，民政局還表示，若女孩確定屬於無行為能力人，那婚姻是無效的，可不予辦理結婚證書。