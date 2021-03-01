3歲娃懸掛欄杆　下秒「急墜12F」驚悚瞬間曝！搬家工衝刺伸手接住

記者吳美依／綜合外電報導

越南河內（Hanoi）發生一起驚險事件。一名3歲女童疑似獨自在家，好奇來到陽台玩耍，卻不慎跌倒，儘管奮力抓住鐵欄杆，卻仍從12樓急墜而下。幸運的是，30歲搬家公司司機阮育曼（Nguyen Ngoc Manh）見狀，及時衝上前去，把孩子穩穩接住，救回小妹妹一命。

綜合SGGP News、《青年報》（Thanh Niên）等媒體報導，本案發生於2月28日。阮育曼原本坐在貨車裡，卻突然聽見群眾尖叫與小孩哭吼聲，一抬頭就目睹女童懸掛在高樓邊緣。他立刻下車往公寓1樓大廳衝去，爬到下方鐵皮遮雨棚上，才剛站穩就趕緊伸出雙臂，及時接住小妹妹。

▲越南小妹妹從13樓摔下。（圖／翻攝自YouTube／Du Lịch Channel）

據悉，女童手臂和腿部骨折，被送往河內中央兒童醫院（Hanoi Central Children’s Hospital）救治，目前已經沒有大礙。

來自東英縣（Dong Anh District）的阮育曼在救援過程中扭到手腕，但對此感到非常榮幸。他今（1）日獲得河內市人民委員會主席朱國安（Chu Ngoc Anh，音譯）頒發的獎金與榮譽狀，被媒體喻為英雄。

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