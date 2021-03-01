前夫潑鹼毀容！她2度「換上新臉皮」　20小時移植手術後重生

▲美國家暴倖存者卡門（Carmen Tarleton）接受第二次臉部移植手術。（圖／翻攝自YouTube／Brigham And Women's Hospital）

記者吳美依／綜合外電報導

美國佛蒙特州的卡門（Carmen Tarleton）2007年遭前夫痛毆、潑強鹼，導致毀容、眼睛受傷失明、全身80％灼傷，雖然2013年接受臉部移植手術，7年後卻產生排斥反應，最終宣告失敗。她此後整型73次，終於能再度動刀，歷時20小時後重獲新生，如今對於「新長相」感到非常滿意與開心。

卡門2次臉部移植手術都在波士頓布萊根婦女醫院（Brigham and Women’s Hospital）進行，本次由40名醫護共同完成任務。

整形外科醫師波馬哈克（Bohdan Pomahac）治療卡門超過10年。他坦言，雖然目前情況樂觀，但仍擔心再次出現排斥反應，「這是很複雜的。我認為，就某方面而言，第二次（移植手術）又更糟糕了一點，因為我們再次面臨許多未知數」。

器官捐贈者凱西（Casey Labrie）長期與毒癮奮鬥，36歲那年因吸食過量芬太尼（Fentanyl）死亡。波馬哈克指出，團隊非常幸運，「完全只靠運氣，就找到捐贈者。此人與卡門的身體擁有很多共同特徵」。

卡門非常感謝凱西家人帶來「最好的禮物」，「我的臉是別人給予的，而非天生擁有，但這就是我的臉。我每次照鏡子，都會想起凱西」。她如今成為美國首位二度接受臉部移植手術的患者，不僅非常期待新生活，也誓言不再悲觀度日。

▲卡門2013年接受臉部移植手術後，與捐贈者家屬擁抱。（圖／達志影像／美聯社）

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