她滑FB翻出婚禮照　驚見老公身邊「新娘是別人」！崩潰斷了17年婚

▲英國一名女子與丈夫結婚17年,某天翻到老公的「婚禮照」,卻發現新娘竟是別人。(示意圖/免費圖庫pixabay)



記者吳美依/綜合外電報導

來自英國默西賽德郡(Merseyside)的伍艾芙(Yve Gibney)與老公莫里斯(Maurice Gibney)結婚17年,由於男方在海外工作,2人時常分隔兩地,但感情依舊十分甜蜜。她有天瀏覽夫家某親戚的臉書頁面,竟看見丈夫身穿西裝、笑容燦爛的「婚禮照」,但新娘卻不是自己。

《鏡報》、《伯明罕郵報》等外媒報導,伍艾芙在奈及利亞擔任護理師時,認識了同為英國人的工料測量師(quantity surveyor)莫里斯,2人各有兒女卻從未結婚,熱戀3個月後共結連理。雖然她之後回國,而丈夫留在中東工作,家庭生活仍非常愉快,「我無條件地信任他、愛他。我覺得,他也以同樣的方式愛著我」。

這段「非典型婚姻」維繫17年,伍艾芙卻察覺到,老公總以工作壓力大、心情鬱悶為由拒絕回家,「回國頻率越來越低,待在家裡的時間也變得很短」。雖然她內心有些懷疑,卻沒有想太多,直到2013年4月發現「婚禮照」,才得知真相。

Woman discovers husband's bigamy after finding photo of bride who wasn't herhttps://t.co/JUV7t4woMg pic.twitter.com/ZLOQBlQenP