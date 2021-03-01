她滑FB翻出婚禮照　驚見老公身邊「新娘是別人」！崩潰斷了17年婚

▲英國一名女子與丈夫結婚17年，某天翻到老公的「婚禮照」，卻發現新娘竟是別人。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

來自英國默西賽德郡（Merseyside）的伍艾芙（Yve Gibney）與老公莫里斯（Maurice Gibney）結婚17年，由於男方在海外工作，2人時常分隔兩地，但感情依舊十分甜蜜。她有天瀏覽夫家某親戚的臉書頁面，竟看見丈夫身穿西裝、笑容燦爛的「婚禮照」，但新娘卻不是自己。

《鏡報》、《伯明罕郵報》等外媒報導，伍艾芙在奈及利亞擔任護理師時，認識了同為英國人的工料測量師（quantity surveyor）莫里斯，2人各有兒女卻從未結婚，熱戀3個月後共結連理。雖然她之後回國，而丈夫留在中東工作，家庭生活仍非常愉快，「我無條件地信任他、愛他。我覺得，他也以同樣的方式愛著我」。

這段「非典型婚姻」維繫17年，伍艾芙卻察覺到，老公總以工作壓力大、心情鬱悶為由拒絕回家，「回國頻率越來越低，待在家裡的時間也變得很短」。雖然她內心有些懷疑，卻沒有想太多，直到2013年4月發現「婚禮照」，才得知真相。

Woman discovers husband's bigamy after finding photo of bride who wasn't herhttps://t.co/JUV7t4woMg pic.twitter.com/ZLOQBlQenP — Daily Mirror (@DailyMirror) February 28, 2021

原來，莫里斯2011年9月在阿曼工作時，遇見英籍女教師蘇珊（Suzanne Prudhoe），2人相戀8個月後訂婚，2013年3月在當地舉辦一場耗資4.5萬英鎊（大約新台幣175萬元）的豪華婚禮。他此後在英國的默西賽德郡、伍斯特郡（Worcestershire）都有家庭，過著「雙重生活」。

蘇珊表示，她以為莫里斯早就和伍艾芙離婚好幾年，沒有公開宣布只是為了保護孩子。2個女人先前都不知道彼此的存在，以為自己擁有美滿婚姻。

伍艾芙回憶，老公前往阿曼工作的第一年聖誕節，她與兒子飛越3000英里（大約4800公里）想要一起過節，但丈夫卻說自己必須前往沙漠工作，最終沒能見面。伍艾芙事後查詢IP位置，才發現莫里斯當時就在英國，和蘇珊在一起。

伍艾芙說，「婚姻是愛與承諾的宣言」，而莫里斯的行為「不只是外遇，而是絕對的背叛」。雖然她非常受傷，卻不甘心被視為受害者，因此動筆寫下這段婚姻的心路歷程，新書預計三月底出版，「這件事情最好的結果就是，我和兒子們擺脫他了」。莫里斯觸犯重婚罪，2014年被判處緩刑6個月。

聽Podcast掌握國際局勢

金盞花化妝水下殺930元