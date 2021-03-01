　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

她滑FB翻出婚禮照　驚見老公身邊「新娘是別人」！崩潰斷了17年婚

▲▼結婚,新娘,婚紗,婚禮。（圖／pixabay）

▲英國一名女子與丈夫結婚17年，某天翻到老公的「婚禮照」，卻發現新娘竟是別人。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

來自英國默西賽德郡（Merseyside）的伍艾芙（Yve Gibney）與老公莫里斯（Maurice Gibney）結婚17年，由於男方在海外工作，2人時常分隔兩地，但感情依舊十分甜蜜。她有天瀏覽夫家某親戚的臉書頁面，竟看見丈夫身穿西裝、笑容燦爛的「婚禮照」，但新娘卻不是自己。

《鏡報》、《伯明罕郵報》等外媒報導，伍艾芙在奈及利亞擔任護理師時，認識了同為英國人的工料測量師（quantity surveyor）莫里斯，2人各有兒女卻從未結婚，熱戀3個月後共結連理。雖然她之後回國，而丈夫留在中東工作，家庭生活仍非常愉快，「我無條件地信任他、愛他。我覺得，他也以同樣的方式愛著我」。

這段「非典型婚姻」維繫17年，伍艾芙卻察覺到，老公總以工作壓力大、心情鬱悶為由拒絕回家，「回國頻率越來越低，待在家裡的時間也變得很短」。雖然她內心有些懷疑，卻沒有想太多，直到2013年4月發現「婚禮照」，才得知真相。

原來，莫里斯2011年9月在阿曼工作時，遇見英籍女教師蘇珊（Suzanne Prudhoe），2人相戀8個月後訂婚，2013年3月在當地舉辦一場耗資4.5萬英鎊（大約新台幣175萬元）的豪華婚禮。他此後在英國的默西賽德郡、伍斯特郡（Worcestershire）都有家庭，過著「雙重生活」。

蘇珊表示，她以為莫里斯早就和伍艾芙離婚好幾年，沒有公開宣布只是為了保護孩子。2個女人先前都不知道彼此的存在，以為自己擁有美滿婚姻。

伍艾芙回憶，老公前往阿曼工作的第一年聖誕節，她與兒子飛越3000英里（大約4800公里）想要一起過節，但丈夫卻說自己必須前往沙漠工作，最終沒能見面。伍艾芙事後查詢IP位置，才發現莫里斯當時就在英國，和蘇珊在一起。

伍艾芙說，「婚姻是愛與承諾的宣言」，而莫里斯的行為「不只是外遇，而是絕對的背叛」。雖然她非常受傷，卻不甘心被視為受害者，因此動筆寫下這段婚姻的心路歷程，新書預計三月底出版，「這件事情最好的結果就是，我和兒子們擺脫他了」。莫里斯觸犯重婚罪，2014年被判處緩刑6個月。

聽Podcast掌握國際局勢

金盞花化妝水下殺930元

ET快訊
快訊／鳳梨禁令延燒！國台辦再發聲
《炮仔聲》臨演扮皮卡丘狂鑽她車頭燈　女網紅怒炸：還說我奶很香
北台灣「掉10°C」變天時間曝　下一波雨更大
美女主播披白紗飆淚　解鎖「美背＋事業線」羞曝私密底褲
快訊／蘇花公路火燒車「火狂竄馬路」　現場大塞車嚴重回堵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

AZ新冠疫苗才不是「次級品」！新研究：比BNT更能預防高齡者重症

紐約州長古莫硬要女記者「吃整根香腸」影片曝！　性騷醜聞連3爆

她滑FB翻出婚禮照　驚見老公身邊「新娘是別人」！崩潰斷了17年婚

首爾市長初選結果出爐！前內閣成員朴映宣代表執政黨參選

3歲娃懸掛欄杆　下秒「急墜12F」驚悚瞬間曝！搬家工衝刺伸手接住

翁山蘇姬政變後首露面！罪名再添一條　緬甸人今不畏鎮壓再上街

安哲秀首爾市長初選勝出！嫌同志遊行「露太多」　同運人士輕生亡

日皇室最年長成員　97歲三笠宮妃心臟疾病住院

嫩妹產子大失血「慘死醫院大門」　竟是醫忙吃飯沒空理！超扯黑幕曝

怒控中國「吃人夠夠」蠶食邊境！印度展開領土調查：一點都不能少

鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

日本神人融合羊毛氈+掃地機器人 擬真綠眼白貓「會叫還能趴趴走」！

小貨車逆向違規騎士捍路權不閃　遭撞後照鏡...網勸：生命很重要

屁孩三寶出沒！「30秒竟有4違規」沒戴安全帽、闖紅燈...行徑引網怒

金正賢直播合體申惠善♥　意外公開「超萌睡褲」娘娘寵溺笑他：笨蛋

棒棒堂合體了！「6＋1棒」同框小煜萌兒　阿緯改經典歌：我們之間，一直在改變～～

AZ新冠疫苗才不是「次級品」！新研究：比BNT更能預防高齡者重症

紐約州長古莫硬要女記者「吃整根香腸」影片曝！　性騷醜聞連3爆

她滑FB翻出婚禮照　驚見老公身邊「新娘是別人」！崩潰斷了17年婚

首爾市長初選結果出爐！前內閣成員朴映宣代表執政黨參選

3歲娃懸掛欄杆　下秒「急墜12F」驚悚瞬間曝！搬家工衝刺伸手接住

翁山蘇姬政變後首露面！罪名再添一條　緬甸人今不畏鎮壓再上街

安哲秀首爾市長初選勝出！嫌同志遊行「露太多」　同運人士輕生亡

日皇室最年長成員　97歲三笠宮妃心臟疾病住院

嫩妹產子大失血「慘死醫院大門」　竟是醫忙吃飯沒空理！超扯黑幕曝

怒控中國「吃人夠夠」蠶食邊境！印度展開領土調查：一點都不能少

協助受高麗菜價影響農民　黃偉哲指示學校午餐採購及協調農會幫忙

萌妹拜拜「香的顏色不一樣」！閨蜜一看傻眼爆粗口　下秒全場笑翻

趙小僑完成「引產手術」　曝過程順利：謝謝大家關心

乏人問津的飛行錶大復活　IWC復刻內外升級

AZ新冠疫苗才不是「次級品」！新研究：比BNT更能預防高齡者重症

鳳梨禁令延燒！　國台辦再發聲：農產品續採嚴格管控措施

舅舅張志豪抱頭擁抱給叮嚀　森榮鴻期待對決

《炮仔聲》臨演扮皮卡丘狂鑽她車頭燈　MC姊怒炸：還說我奶很香

曾在台灣裙襬搖搖二連霸　長腿妹科達跟上姐姐聯手包辦前2冠

10歲女兒罹罕病被宣告活不過2年　女星曬她「走路中」畫面惹淚崩

吳夢夢拍性愛片4年！每天收30張屌照　曝台灣男性勃起長度

國際熱門新聞

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

遺失iPhone他PO定位協尋...竟在2500公尺深海

她成功戒毒3年　驚人外貌曝光

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

兄弟買車贈父...哥回程撞車慘死　弟目睹癲癇發作亡

46歲噁男娶12歲妻！爸媽「4000元賤賣幼女」

地毯下藏暗道　她突聽嗡嗡聲嚇壞

離大車遠一點「沒用」！男童慘遭巨輪碾壓

台海局勢最危險！美前防長：習近平採蠶食戰略

比特幣暴跌！　重回20天前低點

最血腥一天！緬甸軍警鎮壓至少18死30傷

師忘關視訊轉身「手淫」畫面曝　學生看傻

3歲娃急墜12樓　搬家工伸手接住

緬甸最血腥一日　軍警開槍至少10死

更多熱門

相關新聞

沒戴套下體卻「掉出碎片」　女友：半年前卡的

沒戴套下體卻「掉出碎片」　女友：半年前卡的

和女友恩愛到一半，驚覺自己頭頂壟罩綠光！一名男子表示，前天與女友性行為結束後，在對方的陰道口發現一個「附有彈性的塑膠碎片」，當下兩人四眼相對說不出話來，因為他們從來沒使用保險套，那麼這個碎片究竟從何而來？

男友劈腿　她印撩妹截圖貼爆他房間

男友劈腿　她印撩妹截圖貼爆他房間

抓到老公和女偷情　人妻開門傻眼

抓到老公和女偷情　人妻開門傻眼

3劈妹回家陪男友洗澡…驚見胸被吸

3劈妹回家陪男友洗澡…驚見胸被吸

交往4年要結婚！他懺悔「我劈腿多次」遭酸

交往4年要結婚！他懺悔「我劈腿多次」遭酸

關鍵字：

重婚渣男劈腿外遇

讀者迴響

熱門新聞

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

陳鎮川跟老公喜獲兒子！PO照報喜：請多關照

女兒遭霸凌球鞋被丟掉　陸元琪怒了

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

快訊／福原愛鬱悶首發聲：直接來問我

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊失控下場曝

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

辣媽託夢「沒穿衣服」！兒急報案　男友穿長袖露餡

吳孟達癌逝…《與龍共舞》3星殞落

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！證明欠錢劈腿：退賽

宛宛兒宣布抽脂「術後照曝光」！

即／台東17歲少年遺體找到了！

地主怒封山！賞櫻秘境「遭丟滿尿布」飄臭味

更多

最夯影音

更多
鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」

鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面