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20歲產婦大失血！醫生曠職、忙吃飯「沒人救」　母子死在院門口

▲▼懷孕,孕婦。（圖／取自pxhere圖庫）

▲ 年輕的瑪蘭迪才剛生下孩子，送醫卻死在院門口。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度日前發生一起離譜案件，賈坎德邦一名女子在家中生產，因出血不止緊急送醫，未料有的醫生無故曠職，有的外出吃午餐，根本沒有人力為她治療，導致這名女子和剛出生的孩子最終死在醫院門口，顯示賈坎德邦公共醫療系統的龐大漏洞。

《印度快報》1日報導，20歲的瑪蘭迪（Surja Marandi）和丈夫住在提斯里區（Tisri），上月25日上午在接生婆的幫助下，在家中生下孩子。接生婆無法順利取出胎盤，眼看瑪蘭迪出血不止，趕緊提醒她的家人，應立刻將她送醫。

瑪蘭迪的家人連忙將她和嬰兒抬到一張木床上，蓋上帆布。至少6名男子合力抬著木床，步行至7公里外的加萬區（Gawan）衛生中心（CHC），因為那裡沒有適合車輛行駛的道路。

當他們在下午5時左右抵達醫院時，據稱醫生們都不在，沒有任何人及時提供醫療幫助。加萬區官員庫馬里（Madhu Kumari）說明，這家CHC最多可有6名內外全科醫學士（MBBS），但目前只有2名。事發時其中一人正在受訓，另一人無故曠職；傳統醫學部執業員則剛做完手術、外出吃午餐。庫馬里表示，「女子死在醫院門口，孩子稍早也過世了。」

根據衛生部文件，賈坎德邦有多達85%的專科醫生職缺無人填補。賈坎德邦衛生部長索安（Kamal Kishore Soan）對此宣布，「我將採取一切矯正措施。所有的罪魁禍首，也就是那些據說不在現場的醫生，都將無一倖免。」

提斯里區官員普拉卡什（Sunil Prakash）也指出，瑪蘭迪居住的村莊缺乏初級保健中心（PHC）等基礎設施。但他宣稱，「我一年前就批准建設一條道路。森林部門遇到一些問題，導致這項工作無法繼續進行。」

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