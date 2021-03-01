翁山蘇姬政變後首露面！罪名再添一條　緬甸人今不畏鎮壓再上街

記者陳宛貞／綜合外電報導

緬甸2月28日歷經軍方政變以來最血腥的一天，警方朝抗議者開槍，造成至少18人喪生。大批民眾不畏昨天的鎮壓行動，1日仍然走上仰光街頭示威。遭軟禁的緬甸實質領袖翁山蘇姬今天則是政變後首度透過視訊露面，看來身體健康，但軍方再度對她提出新的指控。

▲ 緬甸示威民眾戴著翁山蘇姬面具走上仰光街頭，抗議軍政府政變。（圖／路透）

自緬甸民選政府2月1日被推翻，翁山蘇姬和全國民主聯盟（NLD）便不曾公開露面。翁山蘇姬代理律師敏敏索（Min Min Soe）1日向《路透社》透露，她今天視訊出席線上庭訊，要求與法律團隊會面，看來稍有消瘦，但健康狀態良好。

翁山蘇姬最初被控非法進口6支對講機，接著又增加第二條罪名，稱其於新冠疫情期間舉辦造勢集會，違反自然災害法。緬甸軍方1日在法庭上再度追加一條罪名，指控她違反殖民時代刑法中一項條款，發布可能「引起恐懼或恐慌」或破壞「大眾安寧」的訊息。下次庭訊將於15日舉行。

▲ 1日仰光抗議現場，民眾為眼睛接觸到催淚瓦斯的示威者清洗。（圖／路透）

翁山蘇姬視訊現身庭訊之際，仰光警方仍在使用閃光彈及催淚瓦斯驅趕示威者。知名社運領袖艾辛扎貌（Ei Thinzar Maung）今日稍早在臉書上發文表示，「政變已經過去一個月。他們昨天開槍鎮壓我們，我們今天會再次站出來。」

抗議聲浪蔓延全國各地，仰光民眾上街頭高喊口號，警方則出動高壓水砲及軍用車輛。西北部城鎮吉靈廟（Kale）的示威者高舉翁山蘇姬的照片喊道，「民主是我們的事業，我們的事業！」臉書上的直播影片可見，一小群戴著安全帽的民眾聚集在東北部臘戌，在警察向他們行進時高喊口號。

▲ 2月28日至少有18名反政變抗議者喪生。照片經變色處理。（圖／路透）

1日截至目前未傳出人員傷亡，但在前一天，警方在全國各地向人群開槍，導致18人喪命。緬甸軍方目前尚未對這場暴力鎮壓發表評論。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則譴責緬甸安全部隊「可惡的暴力」；加拿大外交部長加諾（Marc Garneau）表示，軍方使用致命武力「令人震驚」。

聯合國駐緬甸人權問題特別報告員安德魯斯（Tom Andrews）指出，緬甸軍政府的暴力明顯將持續下去，因此國際社會應加大回應力道。他提出全球武器禁運，呼籲更多國家對發動政變者實施更多制裁、對軍方企業施加制裁，且聯合國安理會應將其提交國際刑事法庭，「我們樂見更多譴責的聲音，但這還不夠，必須採取行動。眼前上演的緬甸噩夢會越來越糟，世界必須動起來。」

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