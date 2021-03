港泛民47人被控顛覆　美國務卿籲「立刻放人」：政治參與不是罪

記者詹雅婷/綜合報導

香港警方國安處1月拘捕50多名民主派異議人士後,昨(2月28日)依據《國安法》顛覆國家政權罪名起訴47人。對此,美國國務卿布林肯(Antony Blinken)發出聲明譴責,並要求即刻釋放。

▲美國國務卿布林肯(Antony Blinken)。(圖/達志影像/美聯社)

布林肯表示,「我們譴責針對香港選舉泛民主派候選人的拘留及指控,呼籲立即釋放他們,政治參與及言論自由不該是犯罪,美國與香港人民站在一起。」

We condemn the detention of and charges filed against pan-democratic candidates in Hong Kong's elections and call for their immediate release. Political participation and freedom of expression should not be crimes. The U.S. stands with the people of Hong Kong.