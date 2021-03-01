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安哲秀首爾市長初選勝出！嫌同志遊行「露太多」　同運人士輕生亡

▲▼安哲秀在初選中獲勝，宣布代表第三派政治勢力競選首爾市長。（圖／達志影像）

▲安哲秀在初選中獲勝，宣布代表第三派政治勢力競選首爾市長。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓即將於4月7日舉行首爾市長補選，吸引政壇朝野各路人馬競選，其中在第三派政治勢力，由國民的黨（국민의당）黨魁安哲秀與目前無黨籍的前國會議員琴泰燮在初選階段展開廝殺。安哲秀先前在電視辯論會稱，民眾應被賦予反對同志遊行在首爾市中心舉辦的權利，引發爭論，今（1）日雙方陣營公佈民調結果，宣布由安哲秀勝出，得以代表第三派政治勢力角逐市長一職。

不過諷刺的是，當安哲秀在電視上發表類似「仇同」言論的數日後，便傳出濟州島當地知名同志圈運動人士輕生身亡的消息，家中還留有遺書，描述長期遭遇社會歧視的痛苦。

▲▼安哲秀(左)、琴泰燮(右)於18日參加首場電視政見辯論會。（圖／達志影像）

▲安哲秀(左)、琴泰燮(右)於18日參加首場電視政見辯論會。（圖／達志影像）

根據《韓聯社》報導，安哲秀與琴泰燮陣營1日上午共同召開記者會，表示安哲秀在民調競選結果中勝出，期盼此番結果能成為在野政治人物扭轉補選局勢的橋頭堡，並為明年翻轉總統大選結果奪得先機，不過在中央選舉管理委員會的指導下，雙方並未對外公開相關民調數據。

安哲秀早年曾是南韓當地知名的醫師、電腦工程師、創業家，是頗具代表性的青年領袖，2011年在民調支持度較高的情況下，將首爾市長候選人讓賢給朴元淳，不過在創立新政治聯合、並與文在寅領導的民主黨統合後，開始與文在寅出現政治路線上的紛爭，最後脫黨成立國民的黨，並參與總統大選、首爾市長選舉，皆以落選告終。

報導分析，安哲秀在大眾的知名度與認知度頗高，加上新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，曾數次穿著代表醫師的白袍「重操舊業」，戴起手套為民眾採取檢體，在一番政治操作中重拾民眾好感。

▲▼安哲秀挽起衣袖加入醫療志工服務，為民眾進行新冠篩檢，藉此在政界重現能見度。（圖／達志影像）

▲安哲秀挽起衣袖加入醫療志工服務，為民眾進行新冠篩檢。（圖／達志影像）

安哲秀表示，隨著4日最大在野黨「國民力量」公佈最終初選結果，將與該黨首爾市長候選人協商，爭取自己成為在野政黨唯一候選人，為日後總統大選奠定政權交替的先機。

不過，安哲秀才在18日電視台Channel A的首場政見辯論會時表示，「我當然反對歧視，每個人的人權都需要被尊重，同志遊行若辦在光化門廣場，雖然有民眾自願前往參加或觀賞，但反對（同志遊行）的權利也需要受到尊重。所以，美國舊金山的同志遊行才選擇辦在距離市中有段距離的南部地區，讓願意參加的民眾前往觀賞。」

此番言論一出，在進步派陣營受到一陣猛烈砲轟！然而，身為跨性別人士的濟州島同志（酷兒）遊行組織委員長金起弘（김기홍）卻傳出24日輕生身亡，被發現倒臥在住處，且留著一封遺書，「真的太疲倦了！不管是我的人生、我經歷過的歧視、針對我而來的憎惡、遭扭曲的各種話語，我總是覺得遭到孤立。」

▲▼金起弘(右2)2020年曾與其他同志圈運動人士宣布挑戰競選國會議員。（圖／達志影像）

▲金起弘(右2)2020年曾與其他同志圈運動人士宣布挑戰競選國會議員。（圖／達志影像）

根據《韓民族新聞》，年僅38歲的金起弘是綠黨的黨員，2015年曾在濟州島一所國中擔任音樂教師，因見到愛侶穿裙子時美麗的模樣，內心開始有所動搖，主張自己是「非二元性別」（Non-binary gender），超脫一般定義的男性或女性，在向大眾出櫃後，主導濟州島當地的同志遊行活動，即便面臨保守派政黨懸掛橫幅反對，仍吸引2000多人參加，對他而言，參政是為了告訴性少數族群，「你並不寂寞」。

在安哲秀提出類似歧視性發言後，金起弘曾在臉書發文表示，為生前最後一篇發文，「我們只是一般的市民！將市民細分為一般市民、看不見的市民、不想看見的市民，這無非是對於主權者的侮辱。」

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►嫌同志遊行露太多！他選首爾市長建議「遠離市區」：人有權利反對

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