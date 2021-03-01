川普保守派基本盤雄厚　近7成力挺2024年再出征

▲美國前總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

文／中央社奧蘭多/華盛頓28日綜合外電報導

美國前總統川普離開白宮近6星期，保守派政治行動會議的民意調查顯示，他的基本盤仍很雄厚，10人中有近7人支持他再度參選。

川普今天發表卸任後的首場大型演說，向熱情保守派民眾暗示自己可能會投入2024總統大選，並抨擊現任總統拜登，還再度宣稱自己贏得去年選戰。

法新社和路透社報導，74歲的川普今天在佛羅里達州奧蘭多舉行的「保守派政治行動會議」（Conservative Political Action Conference, CPAC）發表演說時說，「我們驕傲、賣力工作的美國愛國行動才剛起步，到頭來我們將贏得勝利，我們終將得勝」。

他沒明說自己未來計畫，讓台下群眾猜不透他是否會再度挑戰拜登。

川普今天演說中再度宣傳自己連任失敗是因為選舉舞弊，他表示：「你其實很清楚他們（民主黨）根本輸掉白宮了。」

「但誰知道呢，誰知道？我搞不好會決定第三度擊敗他們，好嗎？」

川普今天現身保守派政治行動會議，贏得現場大多未配戴口罩的民眾熱烈歡迎，如雷掌聲久久不斷。川普說道：「我們攜手展開這場不可思議的旅程…離終點還差得遠。我們終將獲得勝利。」

川普宣告共和黨團結一心，還說他無意嘗試另闢第三大黨。川普過去幾個月曾和幕僚研議此事。

他說：「我們不會創立新政黨。我們有共和黨了，它會團結一心，比以往還要強大。我不會創立新政黨。」

川普也一如預料狠批拜登，說民主黨剛結束了近代任何一位總統「最災難性的執政首月」。

但他也形容美國是一塊分裂之地：「我們的安全、繁榮和美國認同都岌岌可危。」他也在這場漫無目的的演說中抨擊移民問題、譴責所謂「取消文化」（cancel culture），並痛批拜登針對氣候變遷、能源和選舉廉正性的種種政策。

他發表演說前，大會進行的民意調查顯示，有68%受訪者支持川普再選總統，32%反對或不表示意見。至於共和黨未來方向，「川普主義」（Trumpism）贏得95%受訪者力挺，希望黨能延續川普的政策和議程。

另外，CPAC與會者之間，會於2024年共和黨總統初選中投川普一票的有55%；佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）支持率第二高，有21%。

若川普不參選，迪尚特支持度會以43%領先群雄，其他可能爭取共和黨提名的人選支持度則都在個位數。

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