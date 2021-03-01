　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

掀地毯驚見「地下通道」　她拍片直擊詭異紅漬！突聽嗡嗡聲嚇壞

▲▼ 女網友掀開家中地毯，發現有個地下室。（圖／翻攝自抖音）

▲女網友掀開地毯後，發現家裡其實有個地下室。（圖／翻攝自抖音）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名女子近期更換家中舊地毯，就在掀起地毯後，她這才驚覺原來家裡有個地下室，先前完全不知情。但這個地下空間讓她感到毛骨悚然，因為剛和朋友進去沒多久就聽到一陣嗡嗡聲響，且擺著一把舊椅，地面上則有些許紅漬。

太陽報報導，抖音用戶「@unfortunateexistence」先前掀起舊地毯準備更換時，發現地板上有個能夠開啟的生鏽拉環，打開後發現有個通往地下空間的木梯。

@unfortunateexistance

Pt. Like 4 idk

♬ original sound - THAT bitch

她透露，「就在我們拍下第一段影片的幾秒後，傳出一陣嗡嗡聲，我和我朋友都嚇壞了…我怕爆，這種感覺令人非常不安」，但最終還是走下去一探究竟，發現地下室擺放著一把舊椅，但地面有些奇怪的紅色痕跡，且牆面有通往其他空間的小通道。

這些影片現已吸引上百萬名網友瀏覽，許多人都被她所拍攝下來的狀況嚇到。有人說，「今年是2021年，不是把這打開的一年」、「快把那塊通往地下室的門板關起來」、「假裝沒見過地下室好了」、「恐怖電影的開頭就是這樣演的，如果是我，我會離開」。

金盞花化妝水下殺930元

ET快訊
1800kg蓮霧「棄單大逆轉」！3貿易商搶訂果農準備出貨
導演遭爆罵劇組人渣「怎麼不跳下去死一死」　丁寧也被飆三字經
快訊／基隆嶼2釣客落海1死　恐怖浪襲奪命畫面曝
辣媽託夢「沒穿衣服很冷」！兒急報案　男友夏天穿長袖捲起露餡
金球獎完整得獎名單　《王冠》稱霸4獎！「黑豹」奪帝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「奶茶聯盟」站出來！力挺緬甸反軍政府示威　民主運動跨境擴散

掀地毯驚見「地下通道」　她拍片直擊詭異紅漬！突聽嗡嗡聲嚇壞

幸運餅乾「紙條寫一排數字」！他跟著號碼買　爽中1400萬彩券

港泛民47人被控顛覆　美國務卿籲「立刻放人」：政治參與不是罪

哈利接受歐普拉專訪…威廉不知情！　兄弟爆「已一段時間沒說話」

川普保守派基本盤雄厚　近7成力挺2024年再出征

南韓新冠今新增355例！明開學日採「到校上課」　2.1萬人接種疫苗

靜坐示威突爆槍響…多人滿身血逃離！緬甸軍警2路夾殺　狂拋催淚彈

倫敦希斯洛機場加收「新冠稅」！離境旅客需付350元　4月起實施

產經：日今年不擬邀習近平到訪！　中國頻擾釣魚台、人權問題影響

鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

日本神人融合羊毛氈+掃地機器人 擬真綠眼白貓「會叫還能趴趴走」！

小貨車逆向違規騎士捍路權不閃　遭撞後照鏡...網勸：生命很重要

屁孩三寶出沒！「30秒竟有4違規」沒戴安全帽、闖紅燈...行徑引網怒

金正賢直播合體申惠善♥　意外公開「超萌睡褲」娘娘寵溺笑他：笨蛋

棒棒堂合體了！「6＋1棒」同框小煜萌兒　阿緯改經典歌：我們之間，一直在改變～～

「奶茶聯盟」站出來！力挺緬甸反軍政府示威　民主運動跨境擴散

掀地毯驚見「地下通道」　她拍片直擊詭異紅漬！突聽嗡嗡聲嚇壞

幸運餅乾「紙條寫一排數字」！他跟著號碼買　爽中1400萬彩券

港泛民47人被控顛覆　美國務卿籲「立刻放人」：政治參與不是罪

哈利接受歐普拉專訪…威廉不知情！　兄弟爆「已一段時間沒說話」

川普保守派基本盤雄厚　近7成力挺2024年再出征

南韓新冠今新增355例！明開學日採「到校上課」　2.1萬人接種疫苗

靜坐示威突爆槍響…多人滿身血逃離！緬甸軍警2路夾殺　狂拋催淚彈

倫敦希斯洛機場加收「新冠稅」！離境旅客需付350元　4月起實施

產經：日今年不擬邀習近平到訪！　中國頻擾釣魚台、人權問題影響

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼

金河成熱身賽首秀先發DH　官網讚有品質擊球與不懼直球

把稀土當「土」賣！　陸工信部：惡性競爭浪費寶貴資源

APRIL爆霸凌第2天！公司仍回3字　前職員「5點澄清」玹珠試圖輕生案

林為洲憂「中國禁什麼就吃」：檳榔出口100%仰賴中國...

金球獎／《王冠》橫掃四大獎稱霸！　典禮「兩敗筆」觀眾看了超氣

PTT激推6款「有感潤亮」面膜！毛穴撫子日妞愛用　MIT品牌回購率高

桃園婦人心臟病發塞在連假車陣　勇警協助開道送醫挽回一命

NBA變延賽聯盟　只有3支球隊賽程沒被延期過

日羽協確定桃田賢斗全英賽復出　安賽龍：我有信心能夠贏他

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

國際熱門新聞

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

遺失iPhone他PO定位協尋...竟在2500公尺深海

兄弟買車贈父...哥回程撞車慘死　弟目睹癲癇發作亡

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

46歲噁男娶12歲妻！爸媽「4000元賤賣幼女」

離大車遠一點「沒用」！男童慘遭巨輪碾壓

最血腥一天！緬甸軍警鎮壓至少18死30傷

台海局勢最危險！美前防長：習近平採蠶食戰略

比特幣暴跌！　重回20天前低點

緬甸最血腥一日　軍警開槍至少10死

師忘關視訊轉身「手淫」畫面曝　學生看傻

以色列船爆炸　伊朗媒體：德黑蘭與盟友所為

川普卸任後首公開演講　暗示角逐2024

她詐5億失蹤「腐爛腳穿鞋」沖上岸

更多熱門

相關新聞

嚴禁撒錢！　抖音3973個帳號遭封

嚴禁撒錢！　抖音3973個帳號遭封

大陸知名社交平台抖音大整頓，安全中心發佈治理處罰公告，清理涉嫌刻意炫富、惡意炒作、有違社會公序良俗的帳號，就連大量拋灑人民幣畫面都不行，否則用戶帳號將被禁言、封禁。據了解，從1月以來，抖音已清理類似視頻2862條、音頻324條、話題47個，封禁違規帳號3973個。

噁男成「惡魔化身」　恐嚇少女裸拍判60年

噁男成「惡魔化身」　恐嚇少女裸拍判60年

絕美「鋼絲棉煙花」爆紅 燃燒達2000度遭陸官方責令下架

絕美「鋼絲棉煙花」爆紅 燃燒達2000度遭陸官方責令下架

教室抽菸+配樂《刻在》上抖音　二專生下場慘

教室抽菸+配樂《刻在》上抖音　二專生下場慘

她1動作「頭髮定型1個月」　崩潰PO網

她1動作「頭髮定型1個月」　崩潰PO網

關鍵字：

抖音地下室

讀者迴響

熱門新聞

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

陳鎮川跟老公喜獲兒子！PO照報喜：請多關照

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

快訊／福原愛鬱悶首發聲：直接來問我

女兒遭霸凌球鞋被丟掉　陸元琪怒了

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！證明欠錢劈腿：退賽

吳孟達癌逝…《與龍共舞》3星殞落

西門町遭路人嗆渣　羅志祥差點哭出來

地主怒封山！賞櫻秘境「遭丟滿尿布」飄臭味

逛老街「女兒從頭哭到尾」！過來人秒懂

快訊／台南阿嬤攜7歲孫燒炭亡

宛宛兒宣布抽脂「術後照曝光」！

更多

最夯影音

更多
鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」

鳳梨鼠薯神模仿罔腰化妝.喝醉笑翻！　爆「她」當兵講過「好險我今天是男生」
羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

羅志祥西門町自嘲「渣」：打死他！　遭路人嗆「不要復出」…差點哭出來

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

IU嗨唱跳祝歌：為了今天才出道！　8年經紀人結婚…劉寅娜當司儀

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

民間團體舉辦「北宜乖寶寶活動」　不超車、並排！反政府濫設測速

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面