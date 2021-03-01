掀地毯驚見「地下通道」　她拍片直擊詭異紅漬！突聽嗡嗡聲嚇壞

▲女網友掀開地毯後，發現家裡其實有個地下室。（圖／翻攝自抖音）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名女子近期更換家中舊地毯，就在掀起地毯後，她這才驚覺原來家裡有個地下室，先前完全不知情。但這個地下空間讓她感到毛骨悚然，因為剛和朋友進去沒多久就聽到一陣嗡嗡聲響，且擺著一把舊椅，地面上則有些許紅漬。

太陽報報導，抖音用戶「@unfortunateexistence」先前掀起舊地毯準備更換時，發現地板上有個能夠開啟的生鏽拉環，打開後發現有個通往地下空間的木梯。

她透露，「就在我們拍下第一段影片的幾秒後，傳出一陣嗡嗡聲，我和我朋友都嚇壞了…我怕爆，這種感覺令人非常不安」，但最終還是走下去一探究竟，發現地下室擺放著一把舊椅，但地面有些奇怪的紅色痕跡，且牆面有通往其他空間的小通道。

這些影片現已吸引上百萬名網友瀏覽，許多人都被她所拍攝下來的狀況嚇到。有人說，「今年是2021年，不是把這打開的一年」、「快把那塊通往地下室的門板關起來」、「假裝沒見過地下室好了」、「恐怖電影的開頭就是這樣演的，如果是我，我會離開」。

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