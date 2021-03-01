南韓承諾願助日本辦東京奧運！文在寅：可望成重啟與北韓對話契機

▲南韓總統文在寅偕同妻子金正淑女士1日前往首爾塔谷公園，參與三一節紀念儀式。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓今（1）日在初春杏雨中迎來5大國慶日之一的「三一節」，總統文在寅上午10時偕同妻子金正淑女士前往首爾塔谷公園，參加第102周年紀念儀式「告知世界萬邦」，受拜登外交政策影響，他一改過去對日本的強硬態度，強調韓日兩國關係不應受過去歷史問題牽制，除記取教訓、同時更應重視未來長遠發展，呼籲透過東京奧運，可締造北韓、南韓、日本、美國對話機會。

三一節為慶祝1919年3月1日獨立人士集結京城府（今首爾）塔谷公園朗讀《獨立宣言書》，爭取朝鮮擺脫日本帝國殖民。根據《韓聯社》報導，考量到配合新冠防疫政策，活動僅限於獨立運動人士後代子孫、政府高層共50多人參與，以韓語、英語、日語、中文、俄語、韓國手語等朗讀獨立宣言書。

▲文在寅在三一節紀念儀式上發表談話。（圖／路透社）

在文在寅執政後，因二戰慰安婦與朝鮮籍強制徵用勞工等問題，韓日兩國關係一度降到最冰點，除爆發貿易戰，在軍事上也瀕臨緊張衝突，隨著拜登就任美國總統後欲修復與同盟之間的關係，以及試圖修復南韓與日本兩國間的矛盾，文在寅開始對日本釋出善意，表示應著眼於未來兩國關係發展，同時南韓願意協助日本舉辦東京奧運。

文在寅表示，「日本與我國（南韓）之間存在著一段不幸的歷史，加害者可能早已忘卻但身為被害者怎麼可能忘記！過了100年，如今兩國成為非常重要的鄰居。若我們總是無法就過去的歷史問題與未來問題做出分離、甚至將之混為一談，恐怕將阻礙未來兩國發展。正視過去歷史，並從中記取教訓固然重要，但我們不應被過去絆住陣腳。」

文在寅補充，「（韓日）兩國合作，將有助於穩定東北亞局勢，並為韓美日3國合作奠下契機。」

▲文在寅表示，南韓將承諾協助日本舉辦東京奧運。（圖／路透社）

日本即將於今年7月舉辦東京奧運，對此文在寅承諾南韓願意與日本合作，協助奧運成功舉辦，「這有機會成為韓日、南北韓、北韓與日本、北韓與美國之間的對話窗口與機會。」

至於南韓曾於2020年12月與美國、中國、俄羅斯、蒙古共同組成「東北亞防疫保健合作進程」，文在寅透露，日本政府正在決定是否加入，同時期盼北韓能共同參與該體制，成為奠定韓半島（朝鮮半島）與東北亞互生與和平的基石。另外，文在寅表示，在秉持堅決不容許戰爭、保障雙方安全、共同繁榮等3大原則下全面發展兩韓關係，推動韓半島無核化與永久和平。

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