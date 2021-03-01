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南韓新冠今新增355例！明開學日採「到校上課」　2.1萬人接種疫苗

▲▼南韓1日迎來國慶日「三一節」，當局禁止民眾在首爾光化門廣場進行集會。（圖／達志影像）

▲南韓1日迎來國慶日「三一節」，當局禁止民眾在首爾光化門廣場進行集會。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓近期新冠肺炎（COVID-19）疫情與先前相比較為穩定，單日新增病例數皆維持3、400多人，不過家族親友聚會、大型工廠、醫療院所等仍舊持續傳出零星群聚感染。幼稚園、國小、國中、高中等各級學校將於明（2）日開學，小學一、二年級與高三生優先開放到校上課，其餘年級生則採隔周或隔日到校上課。

根據《韓聯社》報導，截至1日0時為止，南韓今（1）日上午9時30分共通報355起新增病例，其中338例為境內感染、17例為境外移入，同時新增2例死亡。目前南韓共累計例90029確診、1605例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增262例（首爾佔92例、京畿道佔156例、仁川佔14例）；釜山新增16例；大邱、全羅北道、慶尚北道各新增10例；忠清北道新增8例；光州新增6例；江原道新增5例；慶尚南道新增4例；蔚山、忠清南道、全羅南道各新增2例；世宗新增1例。

從主要群聚感染案例來看，京畿道富川市永生教教會與補習班累計161例；全羅北道全州市體適能運動中心累計44例；首爾市廣津區某單人套房親友聚會累計13例；京畿道東豆川市某托兒所累計10例。

另外，南韓新冠疫苗開放民眾接種已進入第3天，根據疾病管理廳發佈的統計數據，截至2月28日為止，共累計21177人完成接種，以國內5200萬的總人口去計算，接種率為0.041%，其中接種阿斯利康（AZ）疫苗者為20613人、接種輝瑞疫苗者為564人。

►南韓新冠今增356例確診！疫苗接種Day2...已有2萬人完成施打

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