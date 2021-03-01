靜坐示威突爆槍響…多人滿身血逃離！緬甸軍警2路夾殺　狂拋催淚彈

記者吳美依／綜合外電報導

緬甸軍警2月28日向各地反政變示威者開槍，釀成至少18死30傷，被視為數周以來「最血腥的一天」，引發西方國家譴責與制裁。23歲抗議人士葉斯旺泰（Ye Swan Htet）回憶，他與表弟抵達仰光的集結點後，才剛下車就被「兩路夾殺」扔擲催淚瓦斯彈。2人稍後加入橋上的靜坐示威，與眾人一起唱歌、鼓掌，警方卻突然逼近開槍。

▲緬甸反政變抗爭2月28日再傳槍響，釀成至少18死，被形容「最血腥的一天」。（圖／路透）

▲聯合國與西方國家紛紛譴責緬甸軍警暴力行為。（圖／路透）

綜合BBC、《衛報》報導，仰光市區街道彷彿戰區，軍警發射實彈、閃光彈與催淚瓦斯，槍聲不斷迴盪。根據社群媒體上流傳的影片，示威者呼吸困難、驚慌奔逃，數名抗議人士渾身是血，被其他民眾護送帶去急救。

▲緬甸軍警27日起加大力道，暴力鎮壓反軍政府示威。（上圖／達志影像／美聯社；下圖／路透）



示威者戴上帽子與護目鏡，拿出能夠取得的任何物品保護自己，例如把水箱和木板做成盾牌。他們使用磚頭、瓦礫與垃圾桶搭出臨時路障，阻擋軍警，靜坐歌唱，「我們投票給哪個政黨？翁山蘇姬的全國民主聯盟（NLD）」。BBC記者形容，仰光賀丹路（Hledan road）附近的示威人群不斷綿延，甚至看不見盡頭。

▲緬甸多地傳出示威者中彈喪生。上圖經過變色處理。下圖為仰光民眾悼念罹難者。（上圖／路透；下圖／達志影像／美聯社）

葉斯旺泰帶著表弟尼安戴特南（Nyi Nyi Aung Htet Naing）一起到仰光示威，對方前一天才在臉書發文，「還要需要幾具屍體，才能讓聯合國採取行動？」，如今卻下腹部中彈死亡。當地媒體《緬甸此刻》（Myanmar Now）拍攝到，尼安戴特南受傷後躺在學校外，一動也不動，稍後被其他示威者抬走。

葉斯旺泰表示，民主奮鬥必須繼續下去，因為「終點線」就快要到了，「我們全都為了國家冒著生命危險，就是為了實現真正的民主」。

▲NGO估計，示威至今大約850人被捕，如今此數字可能大幅攀升。（圖／路透）



NGO政治犯援助協會（AAPP）估計，緬甸反政變示威至今，大約850人被拘捕；軍警27、28日加大鎮壓力道後，恐怕又有數百人被捕。但是，確切數字未獲證實。

聯合國也譴責緬甸軍警發動暴力鎮壓。該機構指出，土瓦（Dawei）、曼德勒（Mandalay）、丹老（Myeik）、勃固（Bago）、木各具（Pakokku）等各大城市都有民眾遭催淚瓦斯攻擊，甚至被實彈打死。

▲緬甸曼德勒（Mandalay）28日的示威人潮。（圖／達志影像／美聯社）

儘管如此，示威者似乎不願退步，仍然不斷回到街頭；一度罷工的醫護人員也回到醫院，救治傷者。抗議人士尼安溫辛（Nyan Win Shein）向《路透社》表示，「如果他們逼迫我們，我們就會奮起反抗。如果他們攻擊我們，我們就會防衛。我們永遠不會向軍靴下跪。」

一名天主教修女在醫院外分發免費食物和飲水。她說，雖然世上有善惡，但軍方領袖「天生就是邪惡的」；人們仍然願意犧牲生命，拯救曾經嚐過的「民主滋味」，但「如果沒有人幫助我們，世界上會多出另一個北韓」。一名仰光學生拿著薄薄塑膠板當成盾牌，「這是為了我們的未來，我們必須勝利」。

據悉，緬甸實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）自政變爆發以來，都被軟禁在首都奈比多（Nay Pyi Taw）住家，至今尚未公開露面。她被控違反防疫規定、持有未經註冊的進口對講機，預計3月1日出庭。但律師表示，他目前仍無法和翁山蘇姬通話。

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