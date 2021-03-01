幸運餅乾「紙條寫一排數字」！他跟著號碼買　爽中1400萬彩券

▲美國一名男子依照幸運餅乾內的數字買樂透，竟然真的中獎。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國北卡州發生一起「超幸運」事件。索爾扎諾（Ernesto Sorzano）突然想吃中華料理，於是叫了一份外賣，附餐還有一塊幸運餅乾。他靈機一動，依照紙條上的數字購買威力球（Powerball）彩券，竟真的中了4個號碼，贏得50萬美元（大約新台幣1400萬元）。

索爾扎諾表示，他只是點了一份蝦仁炒飯，再花費3美元（大約新台幣84元）買彩券，竟抱回大獎，「真是一筆不錯的投資」。

Ernesto Sorzano picked up Chinese take-out and got a fortune cookie with a set of numbers that won him a $500,000 #Powerball prize. The ticket was from @7eleven on Sam Furr Rd. in #Huntersville. Ernesto plans to use the prize to buy a new home. #NCLottery https://t.co/sDxlAchUOl pic.twitter.com/LXOYHCFDsT — NC Education Lottery (@nclottery) February 23, 2021

索爾扎諾原本住在佛州，最近正在準備遷居北卡州。他計畫利用這筆錢，在亨特斯維爾（Huntersville）買下一棟新房子，「太難以置信了。我真的超級開心，我的夢想成真了」。

索爾扎諾稅後實領金額是35萬3751元美金（大約新台幣1000萬元），日前已把獎金領走。根據彩券官方說法，威力球中獎機率大約是2.92億分之一。

聽Podcast掌握國際局勢

金盞花化妝水下殺930元