產經：日今年不擬邀習近平到訪！　中國頻擾釣魚台、人權問題影響

▲ 2019年G20峰會於日本大阪舉行，會中前日相安倍與習近平握手。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國國家主席習近平訪日行程因新冠疫情延期至今，日媒28日最新消息指出，由於中國海警船數度駛入釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）領海，以及國際社會對北京當局迫害香港、新疆人權的強烈批評等因素，日本政府朝向今年也不安排習近平到訪，最快要等到中日關係正常化50周年，即2022年後才能成事。

中日原先敲定習季平於2020年4月至日本國是訪問，但因新冠肺炎（COVID-19）疫情擴大，同年3月5日宣布延期。此行雖未被取消，但此後雙方協調行程等具體動作也陷入停滯。

日媒分析，除了新冠疫情前景不明，北京當局的行動也是很大的阻礙因素。《產經新聞》2月28日報導，中國海警船隻2020年一年中就有多達333天曾駛入釣魚台列嶼領海，創下史上新高；2021年也頻繁發生入侵領海、試圖接近日本漁船等事件；再加上北京2月起實施《中華人民共和國海警法》，允許海警局使用武器，使得圍繞釣魚台列嶼的局勢更加緊張。

此外，中國近來也因人權議題，受到國際社會嚴厲批評。「港版國安法」去年6月上路後，民主派人士接連被捕；新疆發生拷問及對女性的暴力等嚴重的侵害人權事件，已被美國認定為「種族滅絕」。

《產經新聞》指出，上述問題持續不斷的情況下，若邀請習近平以國賓身分到訪，可能向國內外釋放「日本默認中國行為」的錯誤訊息。此外，習近平屆時若與日皇德仁會晤，日本國民的歡迎不可少。但據日本內閣府2月公布的民調，高達77.3%受訪民眾回答「對中國沒有親近的感覺」。

日本政府高層對此則透露，「不論新冠疫情減緩與否，（習近平訪日）年內都不會進行。」眼看中日關係正常化將在明年滿50周年，也許能為此事帶來轉機，但實現與否仍取決於中國行動。

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