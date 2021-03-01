46歲噁男娶12歲妻！　貧苦爸媽為治療長女「4000元賤賣幼女」





▲女童還來不及長大，就被爸媽賤賣人生。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

印度安德拉邦（Andhra Pradesh）一對育有2名女兒的夫妻，因長女患病後經濟陷入困難。得知此事的單身鄰居提出「花錢買婚姻」的方法，想娶走他們未滿14歲的女兒，並付錢幫助他們家人撐過一段時間，結果夫妻真的答應讓他們的小女兒被鄰居帶往親戚家，直到夜裡的哭泣聲警醒街坊，小女兒的身世才又有了轉變。

根據《印度時報》報導，安德拉邦內勒（Nellor）這對夫妻平日是領日薪的雙薪家庭，經濟狀況極不穩定，而在長女患病後面對龐大醫療費，一家人立刻陷入危機。

正當夫妻倆想辦法為長女的醫療費籌款時，隔壁46歲的單身漢鄰居速巴雅（Chinna Subbaiah）竟然提出大膽想法，想與他們家和他相差34歲的12歲女兒結婚，作為交換，他付給夫妻1萬元盧比（約新台幣3815元），成功說動絕望的夫妻。

速巴雅成親後立刻將幼齒新娘送往他的親戚家居住，原本以為婚事已定，但夜深人靜時女孩的哭聲成了她的救命稻草。在連續哭了兩個晚上以後，聽見啜泣聲的鄰居決定打電話報警，很快警方便趕來關心情況，並逮捕速巴雅。

警方將女孩轉送至內勒的兒童照護中心，由該中心的人員為女孩受創的心靈提供諮詢和安慰。