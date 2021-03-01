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川普卸任後首公開演講「暗示角逐2024」　轟拜登：美國變吊車尾

▲▼美國前總統川普（Donald Trump）在卸任後上次發表公開演講，在保守政治行動會議（CPAC）證明支持不減。（圖／路透）

▲川普卸任後首場公開演講，在CPAC上反駁另創新黨傳言。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國前總統川普於美東時間2月28日當天，在保守政治行動會議（Conservative Political Action Conference，CPAC）上，發表卸任以來的首次演說。川普在會上反駁外界關於他要另組政黨的謠言，並再度抨擊此類傳聞是「假新聞」（fake news）；此外，他也暗示可能會角逐2024年的總統寶座。

川普在執政尾聲因推特遭到封禁，在網路上引起聲量的能力迅速縮減，他在卸任後仍繼續透過各個管道發布公開聲明和意見，包括打電話進《福斯新聞》（Fox News），針對右翼電台主持人拉什林博（Rush Limbaugh）之死發表言論，也曾透過其發言人的推特向上周出嚴重車禍的高球球星老虎伍茲致意。

不過川普在卸任後第一次公開的演說，則等到這次的年度保守政治行動會議上才登場。

▲▼美國前總統川普（Donald Trump）在卸任後上次發表公開演講，在保守政治行動會議（CPAC）證明支持不減。（圖／路透）

▲川普表示，「你們想我了嗎？」（圖／路透）

川普上台說的第一句話是，「哈囉，CPAC，你們想我了嗎？」他表示拜登政府執政當下的美國，陷入了文化、未來、機構、邊境和許多美國原則的「歷史掙扎點」，「我們的安全，我們的繁榮，還有我們身為美國人的身分，正變成或許是前所未有的賭注。」

對於外界謠傳川普因對共和黨的失望而選擇另組政黨，川普則在演說中回應，「我們沒有要建立一個新的政黨，他們一直說『他要打造一個全新的政黨』，我們已經有共和黨了，它將會團結然後變得比以往都更加強大。」他再重申「沒有要創立新政黨，那些全是假新聞。」

不提美中對抗、族群分裂、意識形態撕裂、疫情重創以及經濟極端化等重大因素，川普選擇抨擊拜登上任至今的表現是「當代任何一位總統中，在上任第一個月內表現最差勁的」，他攻擊拜登「反就業、反家庭、反邊境、反活力、反女性和反科學」，「在短短一個月內，我們就從美國優先變成了美國吊車尾。」

此外，川普仍在會議上堅持自己是2020美國總統大選的贏家，並暗示2024年他會捲土重來，「誰知道呢，我搞不好甚至會決定要打敗他們第三次。」語畢，台下觀眾席便傳來如雷掌聲。

保守政治行動會議是由美國保守聯盟主辦，於1973年起至今，每年均會舉行一次會議，是美國規模最大的保守派政治活動之一，而在此次的會議中，川普的支持者聲量仍是共和黨內毫無懸念最大的。

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