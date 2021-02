▲據指出,緬甸軍警血腥鎮壓抗議群眾,並隨機對路兩旁公寓住宅開槍。(圖/路透)

文/中央社倫敦28日綜合外電報導

緬甸警方今天在各地向抗議2月1日軍事政變的示威群眾開槍,據傳造成至少18人喪命後,英國外交部表示,緬甸針對示威者的暴力升級是令人憎惡的,並呼籲緬甸軍方領導人恢復民主。

聯合國人權事務高級專員公署(Office of the UN High Commissioner for Human Rights)稍早指出,緬甸警方2月28日向反政變示威者開槍,造成至少18人死亡,這是數週以來緬甸群眾示威遭鎮壓死亡人數最多的一天。

路透社報導,英國外交部發言人今天表示:「英國已經聯合美國和加拿大採取行動,針對武裝部隊總司令敏昂萊在內的9名緬甸軍官實施人權制裁,因為他們涉及政變。」

外交部發言人還說:「我們很清楚,這種暴力必須停止,且必須恢復民主。」