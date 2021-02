最血腥一天！緬甸軍警開槍鎮壓至少18死30傷　聯合國強烈譴責

▲緬甸警方血腥鎮壓抗議民眾。(圖/路透)

文/中央社仰光28日綜合外電報導

緬甸警方今天在全國各地對抗議軍事政變的示威群眾開槍,據聯合國人權辦公室說法,至少造成18人喪命,使得今天成為數週以來緬甸民眾示威遭鎮壓死亡人數最多的最血腥一日。

路透社報導,緬甸警方今天一早就在最大城市仰光部署大批警力戒備,一開始先投擲閃光彈、發射催淚瓦斯和對空鳴槍,試圖驅散人群未果,於是在市區多處對民眾開槍。緬甸士兵也協助警方鎮壓。

根據媒體曝光的畫面,數名傷者被其他示威者拖走,在人行道上留下血跡。一位要求匿名的醫師透露,一名胸部中彈男子送到醫院後不治身亡。

聯合國人權事務高級專員公署(Office of the UN High Commissioner for Human Rights,OHCHR)表示:「根據聯合國人權辦公室接獲的可靠消息,緬甸警方和軍方利用致命和接近致命武力對抗和平示威者,至少已造成18人死亡和30多人受傷。」

▲緬甸軍警射殺近20名民眾。(圖/路透)

緬甸軍方本月初政變,民眾反政變示威不斷。軍警今天再度動用武力對付示威者,大城市仰光、瓦城被形容「跟戰場一樣」。

緬甸自由記者姆拉覺都(Mratt Kyaw Thu,譯音)在推特上說,軍警隨機對著公寓發射子彈,到處都是催淚瓦斯,許多民眾只好躲進最近的房子內,他不知道如何用言語形容今天在仰光的狀況,只能說是「戰場」。

聯合國人權事務高級專員公署發言人夏姆達薩尼(Ravina Shamdasani)發布聲明表示:「我們強烈譴責緬甸對付抗議民眾的暴力升溫,並要求軍方立即停止對和平示威者使用武力。」

聲明還說:「緬甸人民有和平集會和要求恢復民主的權利。…依照國際人權常規,使用致命武力對付非暴力示威者絕無正當性。」

緬甸媒體「今日緬甸」(Myanmar Now)報導,第二大城瓦城(Mandalay)今天有2名示威者身亡。瓦城居民賽東(Sai Tun,譯音)告訴路透社,今天稍晚安全部隊再度開槍,造成一名女性身亡;「醫護團隊檢查後證實她不治。她頭部中彈」。

緬甸政治人物覺敏蒂(Kyaw Min Htike,譯音)告訴路透社,在南部的土瓦市(Dawei)有3名示威者死於警方槍火。