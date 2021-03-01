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傳被送到「流放地」服刑　俄國反對派領袖下落不明

▲▼俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）出庭，大批民眾前往法院示威聲援。（圖／路透社）

▲俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼。（圖／路透社）

文／中央社

俄羅斯首都莫斯科監督被拘留者人權的公共委員會今天表示，克里姆林宮的批評者納瓦尼已被送往莫斯科以東約200公里的伏拉迪米爾區，將在一處流放地服刑2年6個月。

納瓦尼（Alexei Navalny）是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）最知名的反對者，之前遭遇毒物攻擊赴德國就醫。法院本月以他在德國期間違反過去犯行的假釋條件為由，判處他在流放地服刑2年6個月。

納瓦尼的盟友有好幾天都不知道他的下落。聯邦監獄管理局（Federal Prison Service）局長26日曾表示，納瓦尼已從莫斯科（Moscow）一處拘留中心被送往一處流放地，但未提供進一步細節。

有關納瓦尼可能身在何處，本週末俄國媒體上出現一些不具名人士提供的消息。莫斯科公共委員會接著於今天發布聲明，指納瓦尼人在伏拉迪米爾區（Vladimir ）一處聯邦監獄管理局所屬機構。

委員會成員梅尼可夫（Alexei Melnikov）告訴國際傳真社（Interfax）：「我們掌握百分百確定的消息，納瓦尼已經抵達伏拉迪米爾區服刑。」

梅尼可夫表示：「首先他將接受隔離檢疫，接著將被轉往他的流放地。」

納瓦尼之前遭受蘇聯時期的神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）毒害，幾乎喪命，在德國過了幾個月才康復。納瓦尼稱是蒲亭下令動手，克宮則多次否認這項說法。

44歲的納瓦尼上月返回莫斯科時立即被捕，在全國各地引發一波抗議潮，警方予以殘忍鎮壓。

西方國家領袖譴責俄國拘留納瓦尼，要求立即放人。歐洲聯盟（EU）也已同意就鎮壓行動制裁4名俄國高官。

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