以色列「間諜船」爆炸　伊朗媒體：可能是德黑蘭和盟友所為

▲運車船「太陽神光芒號」（MV Helios Ray）在阿曼海域發生爆炸，隨後駛往杜拜停泊。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

伊朗極端保守派大報「環球報」今天報導，一艘以色列擁有的「間諜船」4天前發生的爆炸案，幕後主使者可能是伊朗和中東盟友組成的「反抗軸心」。

根據倫敦海事安全公司Dryad Global的說法，運車船「太陽神光芒號」（MV Helios Ray）25日準備從沙烏地阿拉伯港口達曼（Dammam）前往新加坡時，在阿曼（Oman）西北方海域發生爆炸。

「環球報」（Kayhan）今天頭版引述不具名「軍事專家」報導，遭到攻擊的船隻是「一艘屬於以色列軍方的軍事船隻」，且遇襲時「正在搜集關於波斯灣和阿曼海的資訊」。

報導還說：「這艘間諜船雖是秘密航行，但可能遭到反抗軸心的分支之一埋伏擊中。」此外並未提供進一步資訊。

法新社報導，「反抗軸心」一詞通常指伊朗和伊朗在中東的結盟勢力。

以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）昨天表示，根據以色列「初步評估」，太陽神光芒號爆炸案的幕後主使者是伊朗。他說，從爆炸地點「（與伊朗）靠近及局勢來看」，他是這麼認為。

太陽神光芒號船東、以色列商人溫加（Rami Ungar ）26日告訴以色列國營電視台，這艘船船身被炸出「2個直徑約1.5公尺的洞」，目前仍不清楚是遭到飛彈或水雷攻擊，但並未造成任何船員傷亡，引擎也未受損。

以色列長期指控死敵伊朗試圖握有核子武器，但伊朗一直否認。伊朗則將國內最重要核子科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）去年11月27日在首都德黑蘭郊區遭暗殺身亡事件，歸咎於以色列。

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