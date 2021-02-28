全城享受無人車和AI家居福利！　豐田打造「智能城市」試驗新科技

▲豐田在富士山下打造一座智能城市「編織之城」。（圖／翻攝自豐田官網）

記者葉睿涵／綜合報導

豐田汽車（Toyota）最近在日本富士山腳舉行動土儀式，宣布他們將在當地建造一座智能城市，以作為該公司機器人和人工智慧等新技術的試驗場。智能城市內的居民將過上有無人車、機器人和人工智慧家居的科技生活。豐田聲稱，這座城市是該公司的「生活實驗室」，但他們並未具體說明此計劃會維持多久。

▲「編織之城」的居民將過上有著先進科技的生活。（圖／翻攝自豐田官網）

綜合外媒報導，這座名為「編織之城」（Woven City）的先進社區預計佔地70萬平方公尺，距離東京市區大約60公里。編織之城在建成後可容納2000名豐田員工，並將作為該公司技術研發的基地。豐田首先會讓360名員工成為第一批入住的市民，他們之中會有發明家、老人、家庭和兒童，並在當地對無人車、機器人以及人工智慧家居進行研發和測試。

▲編織之城是豐田的「生活實驗室」，該公司將在當地對其新技術進行測試與開發。（圖／翻攝自豐田官網）

豐田透露，為了實現永續發展的目標，編制之城的建築將盡可能多用木質材料，以降低溫室氣體排放。豐田總裁豐田章男（Toyoda Akio）在23日的凍土儀式上也表示，由於日本現在的新冠疫情依舊嚴峻，因此該計劃的施工一定會有所影響，但他還是非常感謝那些為此計劃共同努力的伙伴們。

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