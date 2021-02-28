酒醉男硬拉9歲女兒闖鐵軌！腳滑把她「撞進火車輪下」當場輾斃

▲男子錯估與火車間的距離，害女兒當場喪命。（圖／推特／@MOSTAMRUS）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯一名男子22日深夜疑似是因喝醉酒，竟硬拉著9歲的女兒橫跨鐵軌，由於當時積雪深厚，當兩人好不容易跨越鐵道後，男子竟不顧後方有火車駛來，偏偏要沿著鐵軌走，結果就這樣被火車撞倒。然而最可怕的是，這名父親跌倒後竟把女兒直接撞進火車下，導致9歲的女兒當場被火車輾斃。

В городе Заозерном, что находится в Красноярском крае, отец года забил куй на приближающийся поезд и крупно об этом пожалел, ибо спустя десять секунд он потерял свою дочь.

Сам же балбес получил лишь незначительные травмы. pic.twitter.com/0SSIJqGnG1 — ТАМАРКАСССР (@MOSTAMRUS) February 27, 2021

根據俄羅斯媒體《新聞研究室》報導，這名酒醉男子為節省時間，竟拉著年僅9歲的女兒穿越鐵軌。從監視器畫面中可以看到，右方一開始就已經出現火車頭的燈光，但男子依舊牽著女兒硬是要在冰天雪地中跨越軌道。當兩人成功橫越鐵軌後，男子竟又把女兒拉回鐵道旁，沿著鐵軌行走。

▲死亡的9歲女童原本站在外側，但被跌倒的爸爸撞進火車輪下。（圖／推特／@MOSTAMRUS）



這輛載貨的列車隨後高速經過，男子則因錯估與火車間的距離，當場被呼嘯而過的列車撞得四腳朝天。然而可怕的是，男子摔倒後，竟把女兒撞進列車的輪子下，導致女兒瞬間活活被輾斃，整個過程僅10幾秒。

據警方表示，這名男子雖然被貨車擦撞到，但僅受到輕傷，接下來將會因造成女兒死亡，面臨過失致死的刑事指控。

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