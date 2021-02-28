暗地搗彈！美國專家分析衛星相片　驚見中國偷蓋16處ICBM發射設施

▲中國軍方興建16處ICBM飛彈發射設施，圖為內蒙古朱日和基地。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

中國與美國近年來在經濟貿易、軍事上的競爭關係逐漸走入白熱化！美國軍事專家於當地時間26日透過衛星相片分析，得知中國軍方很可能在內蒙古自治區新蓋16處洲際彈道飛彈（ICBM）發射設施，其數量與過去相比近乎翻倍，爾此舉恐怕帶有欲提升對美軍反擊能力的意圖。

根據日媒《共同社》報導，美國智庫「美國科學家聯盟」（Federation of American Scientists）的核武問題專家克里斯汀森（Hans M. Kristensen）在分析衛星相片後接受採訪時直言，中國極有可能在位於沙漠地帶的內蒙古自治區興建軍事演習場，2016年以後更是分三個階段建設16處ICBM發射設施，其中高達11處已在2020年下半年開工。

克里斯汀森透露，先前中國早已擁有18至20處ICBM發射設施，一旦新建的部份完工啟用，其數量幾乎是翻倍成長，其中有4處設施確定在一年內完工、其餘部分則在數年內完工。

克里斯汀森指出，中國深刻瞭解到「雞蛋不能放同個籃子」的道理，因此每一觸的發射設施基本上皆間隔2.2公里以上，防止在遭遇敵軍核武襲擊時發射設施多處被毀，而附近也挖掘了長達350公尺的隧道，從位置與形狀上研判，可能是為了防止機動發射裝置與導彈被敵方從空中發現。

他也分析，相較先前的導彈大多習慣使用液體燃料，新型發射設施的興建更適用於發射固體燃料導彈，加快發射速度，而新設施也比東風5型等ICBM飛彈設施更小，可能設想對應包括新型多彈頭東風-41型在內的固體燃料飛彈。

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