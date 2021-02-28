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81歲翁落水！愛犬「死守河畔」不肯走　勾起路人好奇心…成功救主

▲▼拉布拉多,狗,黑狗。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲蘇格蘭一隻黑色拉布拉多犬獨自坐在河畔，不願離去，引發路人好奇心，成功拯救落水飼主。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

蘇格蘭林利斯哥（Linlithgow）發生一起暖心事件。81歲老翁布萊恩（Brian Watson）沿著聯盟運河（Union Canal）遛狗，卻不慎跌入冰冷河水中。愛犬雨果（Hugo）沒有驚慌跑開，而是原地坐下、拒絕離開，堅決守候的行為引起路人注意與好奇心，也讓主人順利獲救。

Metro、《每日紀事報》等外媒報導，本案發生於1月31日下午5時左右。39歲的葛雷格（Gregor Angus）帶著4歲兒子盧卡斯（Lucas）在附近散步，去程看見一名老人正在遛狗，回程卻發現，同一隻黑色拉布拉多犬獨自坐在河畔。

葛雷格非常好奇，也隱隱察覺有些不對勁。他靠近一看，竟目睹布萊恩全身浸在水中，臉部朝下且看起來「完全沒有生命跡象」。

▲▼潛水,溺水,游泳,海底,海泳。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲81歲的布萊恩不慎落水，幸好在愛犬和眾人的合作之下被救回。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

葛雷格在岸邊就能抓住布萊恩的夾克，但對方穿著厚重，衣物吸水後又增加重量，需要花費很大力氣，才能把人拉出水面，因此決定大聲呼救，「大約100碼（大約91公尺）外的路人也立刻衝過來幫忙」。

眾人合力把布萊恩拉出水面後，紛紛貢獻外套協助老翁保暖，並且一起等待救護車。與此同時，盧卡斯也在一旁幫忙，緊緊握住狗狗的牽繩。

Hugo the labrador was awarded a local hero award along with Gregor and his son Lucas who came to the man's rescue

Metro 發佈於 2021年2月27日 星期六

布萊恩被及時送醫，目前已經順利康復。他的女兒誠摯致謝，「任何言語都不足以表達……我們永遠心存感激。如果不是他快速行動，我的父親現在就不會在這裡了」。

消息傳開後，狗狗雨果、葛雷格父子都獲頒「當地英雄獎」。但是，葛雷格對於新封號卻感到非常不好意思。他強調，本次救援是團隊工作，「我很感謝在那裡幫忙的其他人。我只是在對的時間，出現在對的地方」。

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