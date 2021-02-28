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他參加婚宴「下跪曬戒」套牢女友…新郎說OK！　網曝1點掀戰

▲▼ 參加婚宴下跪求婚。（圖／翻攝自當事人抖音）

▲新郎讓好友在他的婚宴單膝下跪求婚，引發現場一陣騷動。（圖／翻攝自抖音）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲雪梨一對新人2020年11月結婚宴客，對了讓這一天增添更多回憶，便讓他的好友在婚宴上求婚。只不過，就在他把影片PO網後，引來部分網友批評反對，直言此舉毀了婚禮，奪走新人的風采，「絕對不允許這樣做」。

每日郵報報導，雪梨男子貝內（Laiven Bene）2020年11月15日與妻子卡翠琳（Catrin）成婚，請來親朋好友共同分享喜悅。就在屬於小倆口的這一個夜晚，2人決定抽出些許時間，讓新郎的好友在婚宴上求婚。

當時身穿禮服的卡翠琳手拿著捧花，轉身把花束遞給穿著深色長裙的友人，在對方感到又驚又喜的時刻，一回頭發現她的男友早已單膝跪地，手裡還拿戒指，她呆了數秒後，隨即笑著獻上擁抱。據了解，這對在婚宴上求婚的戀人，預計2個月後成婚。

不過，就在影片曝光後，部分網友對婚宴上的求婚橋段抱持反對立場，宣稱此舉是毀了婚禮，絕對不允許這種事情發生，但也有人認為這是無私的一刻，能為好友做出同樣的事。

@laiivve

when your bestmate proposes at your wedding ##fyp ##wedding ##suprise ##foryoupage ##foryou ##lovestory

♬ original sound - Laiven

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