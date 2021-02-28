買車贈父慘遇車禍！弟目睹「親哥重傷」癲癇發作不治　哥同天亡

記者王佩翊／編譯

馬來西亞一對兄弟日前打算購入一輛二手車，並送給父親當作禮物，怎知在兩人一同去牽車的當天，大哥卻在回程發生車禍，車子當場被撞成廢鐵，當事人則因傷勢過重，送醫後搶救不治。而開車跟在哥哥後方的弟弟則疑似是因目睹哥哥出事，當場癲癇發作，口吐白沫，到院前不治身亡。兄弟兩人原本是想送給父親一份大禮，萬萬沒想到竟同時離開人世。

根據《中國報》報導，來自馬來西亞芙蓉市的44歲男子哈菲占與39歲弟弟哈末佛茲日前特地到巴索土展區購入了一輛二手車，想要送給63歲的爸爸再納蘇隆。當天兩人牽到車後，便由哥哥哈菲占將二手車開回芙蓉市直接送給爸爸，而弟弟哈末佛茲則是駕駛著原本的車輛跟隨在哥哥後方。

誰也沒想到，路途中哈菲占卻突然發生嚴重車禍，身受重傷，不僅如此，連剛拿到手的二手車也瞬間被撞成廢鐵，可見撞擊力道之大。哈菲占隨即被送往醫院搶救，但是最後仍因傷勢過重，於當晚病逝醫院。

駕車跟隨在哥哥後方的哈末佛茲在目睹車禍後，當場昏倒同時口吐白沫。警方判斷應該是癲癇發作。救護人員雖然隨即將哈末佛茲送醫救治，但不幸的是，他在到院前就已經身亡。

哈菲占的太太接獲噩耗時崩潰表示，自己從來沒聽過先生提到買車一事，更沒想到再見到他已是天人永隔。據悉，哈菲占的太太患有糖尿病與腎病，平時需要倚靠輪椅代步。

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