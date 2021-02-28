64歲前游泳女國手「領不到年金」...流浪街頭4年只能睡墓地！

▲狄卡里已經在外流浪4年，現在在善心人士的幫助下，已經暫時脫離流浪生活。（圖／FB／Vicki Mcgarrigle、Monica White）



記者王佩翊／編譯

英國一名退役的女游泳國手因經濟困頓無家可歸，現年64歲的她飽受關節炎的折磨，但卻淪落街頭，每天只能睡在墓地。她聲稱自己從14歲便開始支付年金，但卻因為退休制度的改革導致她無法領回養老金。所幸目前已經有善心人士籌募款項讓她住進旅館，暫時終結這4年在外流浪的時光。

根據《每日郵報》報導，64歲的狄卡里（Laraine McHendrie Decarie）年輕時曾多度代表英國參加世界級的游泳競賽，退役後的她則轉換跑道擔任社工與保姆，並在1990年代正式退休。然而退休後的她因不符合資格無法領取養老金，導致生活瞬間陷入困頓，為了生存，最後更是被迫變賣了房子。

由於狄卡里沒有精神疾病或是育有16歲以下的子女，因此不符合英國政府的社會住房補助條件，被迫在4年前開始了在外流浪的生活。據悉，她通常會睡在教堂外或是墓地。身無分文的狄卡里也不是不曾向政府單位求助，但她曾被要求在一個月內每一天都到就業中心報到，因為要證明她的確住在倫敦，才能獲得部分補助。

狄卡里說，她從14歲起開始支付年金，然而因為政府將退休年齡改到66歲，導致她無法領回應有的養老金，她更質疑，這一切涉及了「竊盜與詐欺」。此外，她也被告知，如果未來她要開始領取養老金，那麼必須償還先前所領到的所有福利款項。

如今，已經64歲的狄卡里飽受關節炎之苦，但卻仍然居無地所。慈善團體直言，「狄卡里現在的生活條件，對她而言非常的危險與困難。」所幸日前已經有熱心民眾籌募善款讓狄卡里能在租到房子之前，暫時在旅館度過一段時間。

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