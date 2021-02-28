緬甸「軍警槍殺人民」2死多傷　示威者死守街頭！多人滿身血倒地

記者詹雅婷／綜合報導

緬甸反軍事政變抗爭持續，依據外媒最新消息，警方今（28）開槍打死2名示威者，另有多人受傷。2名消息人士分別透露，最大城仰光一名男子胸部中彈送醫不治，而南部城鎮土瓦（Dawei）也有1人死亡，10多人受傷。

▲緬甸28日反政變抗爭持續。（圖／路透）

路透報導，緬甸警方週末持續發動鎮壓示威者的行動，依據網路流傳的照片，最大城仰光有多人受傷，其中部分人士身上流血，儘管受傷原因仍有待確認，但外傳示威活動出現實彈開槍的狀況。目擊者稱，警方不但使用催淚瓦斯，還投擲閃光彈，並對空鳴槍。

Video: Soldiers gunned down a few protesters in Yangon crackdown on Sunday pic.twitter.com/uwifk4ty1p — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) February 28, 2021

#Myanmar protesters continue on stand-off with security forces despite experiencing a morning where police/#military shot at citizens including in #Yangon. A number of local reports have emerged of injuries, some critical. But protesters remain determined #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/4QScgCxbto — May Wong (@MayWongCNA) February 28, 2021

示威人士Kyaw Min Htike表示，警方在德林達依省（Tanintharyi）首府土瓦（Dawei）開槍，造成1人死亡多人受傷；媒體The Dawei Watch則報導，當地至少1人死亡，10多人受傷。場景回到仰光，依據一名不願透露姓名的醫院醫師，因警方開槍，當地一名胸部中彈的男子被緊急送至醫院，但現已喪命。

新加坡媒體亞洲新聞台駐地記者May Wong透過推特表示，就算軍警今早朝仰光市民開槍，但示威者決心上街，與安全部隊的對峙持續進行中，外傳多人受傷，部分人士傷勢嚴重。依據推特流傳的畫面，多名示威者滿身是血倒地，在街道邊接受緊急醫療處置。

▲▼緬甸反政變抗爭28日再傳警方開槍，至少2死。照片經變色處理。（圖／路透）

外傳警方28日一早就集結現身在仰光等各大示威地點。目擊者稱，多名仰光警力下車後無預警投擲閃光彈，位置就在一處醫學院外頭，讓身穿白袍的醫師及學生們嚇得逃命；此外，第2大成曼德勒的醫師也透露，警方對空鳴槍，把參與示威的醫務人員困在院內。

然而，當地警方及執政的軍事委員會發言人迄今均未做出回應。文中指出，迄今已有5人命喪緬甸境內的反政變抗爭。

面對緬甸軍政府的鎮壓，緬甸駐聯合國大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun）因敦促各國動用任何方法翻轉政變遭到軍政府撤職。但聯合國官員指出，聯合國並沒有正式認可軍政府，且迄今未接獲正式通知，所以覺莫敦仍是緬甸駐聯合國大使。覺莫敦強調，未來將會奮戰到底。