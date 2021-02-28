　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

緬甸「軍警槍殺人民」2死多傷　示威者死守街頭！多人滿身血倒地

記者詹雅婷／綜合報導

緬甸反軍事政變抗爭持續，依據外媒最新消息，警方今（28）開槍打死2名示威者，另有多人受傷。2名消息人士分別透露，最大城仰光一名男子胸部中彈送醫不治，而南部城鎮土瓦（Dawei）也有1人死亡，10多人受傷。

▲▼ 緬甸反政變抗爭28日再傳警方開槍，至少2死。（圖／路透）

▲緬甸28日反政變抗爭持續。（圖／路透）

路透報導，緬甸警方週末持續發動鎮壓示威者的行動，依據網路流傳的照片，最大城仰光有多人受傷，其中部分人士身上流血，儘管受傷原因仍有待確認，但外傳示威活動出現實彈開槍的狀況。目擊者稱，警方不但使用催淚瓦斯，還投擲閃光彈，並對空鳴槍。

示威人士Kyaw Min Htike表示，警方在德林達依省（Tanintharyi）首府土瓦（Dawei）開槍，造成1人死亡多人受傷；媒體The Dawei Watch則報導，當地至少1人死亡，10多人受傷。場景回到仰光，依據一名不願透露姓名的醫院醫師，因警方開槍，當地一名胸部中彈的男子被緊急送至醫院，但現已喪命。

新加坡媒體亞洲新聞台駐地記者May Wong透過推特表示，就算軍警今早朝仰光市民開槍，但示威者決心上街，與安全部隊的對峙持續進行中，外傳多人受傷，部分人士傷勢嚴重。依據推特流傳的畫面，多名示威者滿身是血倒地，在街道邊接受緊急醫療處置。

▲▼ 緬甸反政變抗爭28日再傳警方開槍，至少2死。照片經變色處理。（圖／路透）

▲▼緬甸反政變抗爭28日再傳警方開槍，至少2死。照片經變色處理。（圖／路透）

▲▼ 緬甸反政變抗爭28日再傳警方開槍，至少2死。照片經變色處理。（圖／路透）

外傳警方28日一早就集結現身在仰光等各大示威地點。目擊者稱，多名仰光警力下車後無預警投擲閃光彈，位置就在一處醫學院外頭，讓身穿白袍的醫師及學生們嚇得逃命；此外，第2大成曼德勒的醫師也透露，警方對空鳴槍，把參與示威的醫務人員困在院內。

然而，當地警方及執政的軍事委員會發言人迄今均未做出回應。文中指出，迄今已有5人命喪緬甸境內的反政變抗爭。

面對緬甸軍政府的鎮壓，緬甸駐聯合國大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun）因敦促各國動用任何方法翻轉政變遭到軍政府撤職。但聯合國官員指出，聯合國並沒有正式認可軍政府，且迄今未接獲正式通知，所以覺莫敦仍是緬甸駐聯合國大使。覺莫敦強調，未來將會奮戰到底。

▲▼ 緬甸反政變抗爭28日再傳警方開槍，至少2死。（圖／路透）

ET快訊
女兒被霸凌「班導要同學把她東西丟掉」　陸元琪：我們做錯什麼
趙小僑今天做引產手術！「正式和寶寶說再見」
快訊／台南嬤攜7歲孫燒炭！祖孫2人陳屍車內　家屬崩潰大哭
快訊／國道一號6車連環撞！1家3口受傷急送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

洛杉磯警局想包庇！Kobe遺孀要求公布散佈「災難現場照」警察名字

貨車輪胎噴飛！她載兒回家竟被「天降巨輪」砸中　當場慘死

64歲前游泳女國手「領不到年金」...流浪街頭4年只能睡墓地！

緬甸「軍警槍殺人民」2死多傷　示威者死守街頭！多人滿身血倒地

抓到男友劈3妹　她怒分手復仇！彩印「撩妹對話截圖」貼爆他房間

金正恩出「偉人傳記」！歌頌強國10年光輝功績：北韓核武威震全球

一片焦黑！美空襲敘利亞圖像曝光　建築物夷為平地徒留「碎屑海」

京都大阪等6地區緊急事態今解禁！東京最快還要等到3／7

武裝分子「持槍夜闖男宿」擄走42人！　奈國師生驚魂10天獲釋

17歲女學生「穿這樣」被老師趕回家　父親氣瘋殺去找校長理論

吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶

吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

路上見黑汪肚子餓「搖尾討食」 工地師傅暖蹲地...分半個便當

吳孟達「睡夢離開，走得很安詳」　謠言亂傳..好友田啟文轟：要尊重家人

家貧欠註冊費！50年後「十倍奉還」　男寄匿名親筆信+2.3萬元報答母校

1家4口國道遇「奪命飛天輪」路殺 車頂變V字型...副駕母爆頭慘死

Albee被提醒衣服拉好...火辣秀事業線　素顏真面目曝光！眾人驚：有畫了吧

洛杉磯警局想包庇！Kobe遺孀要求公布散佈「災難現場照」警察名字

貨車輪胎噴飛！她載兒回家竟被「天降巨輪」砸中　當場慘死

64歲前游泳女國手「領不到年金」...流浪街頭4年只能睡墓地！

緬甸「軍警槍殺人民」2死多傷　示威者死守街頭！多人滿身血倒地

抓到男友劈3妹　她怒分手復仇！彩印「撩妹對話截圖」貼爆他房間

金正恩出「偉人傳記」！歌頌強國10年光輝功績：北韓核武威震全球

一片焦黑！美空襲敘利亞圖像曝光　建築物夷為平地徒留「碎屑海」

京都大阪等6地區緊急事態今解禁！東京最快還要等到3／7

武裝分子「持槍夜闖男宿」擄走42人！　奈國師生驚魂10天獲釋

17歲女學生「穿這樣」被老師趕回家　父親氣瘋殺去找校長理論

腿上藏刀…逃跑「捅死主人」！　鬥雞將被送到法庭作證

日式風情＋懷舊氛圍！九份空靈系茶樓　品桂花酒賞山海壯景

公公猝死婆婆走不出來！媳婦「騷擾狂煩」真相暖炸：寧願她刁難我

皮薄餡香還流汁！台南在地人私藏湯包　必點香氣爆棚九層塔

趙小僑今天做引產手術！　「正式和寶寶說再見」曝手術房畫面

洛杉磯警局想包庇！Kobe遺孀要求公布散佈「災難現場照」警察名字

養成柔順迷人「背殺級髮質」的10個小秘密　吹頭一定要由上往下

貨車輪胎噴飛！她載兒回家竟被「天降巨輪」砸中　當場慘死

鳳梨被禁！藍委檢討台灣農民　王定宇：簡直替中共恐嚇台灣人

香港民主派47人赴警署報到　涉「顛覆國家政權」被起訴

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

國際熱門新聞

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

她詐5億失蹤「腐爛腳穿鞋」沖上岸

15歲終身監禁　出獄已是83歲老人

全球防疫排名　台灣下滑至第7

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

iPhone 13瀏海掰？　庫克：iPhone將迎來令人興奮的事

師忘關視訊轉身「手淫」畫面曝　學生看傻

女學生因穿著被趕回家　父親殺去學校理論

日本名醫高喊「只吃台灣鳳梨」

她被老公活埋！沙坑竟是「孩子親手挖的」

玩具屋驚見奇異黑球　她崩潰：這是什麼

臉書未經同意上傳照片　賠181億和解160萬用戶

14歲女學生遭卡車「後視鏡尻頭」撞飛慘亡

她替6歲女兒辦生日趴　豪砸90萬

更多熱門

相關新聞

快訊／台南阿嬤攜7歲孫燒炭亡

快訊／台南阿嬤攜7歲孫燒炭亡

台南市北區28日下午發生一起事故，事發當時一名祖母帶著年僅7歲的男孫，在車內燒炭輕生，而家屬發現後，趕忙將車窗撞破，但祖孫二人都已經斷氣、失去生命跡象。此外，車內並未留有遺書，因此至於事故詳細發生原因，仍有待進一步調查。

即／國道一號6車連環撞！1家3口送醫

即／國道一號6車連環撞！1家3口送醫

莫德納新冠疫苗已送件　食藥署審查中

莫德納新冠疫苗已送件　食藥署審查中

緝毒犬來了...金錢豹爆乳妹伸手：好可愛

緝毒犬來了...金錢豹爆乳妹伸手：好可愛

鳳梨遭大陸封殺　不敷成本恐棄收

鳳梨遭大陸封殺　不敷成本恐棄收

關鍵字：

緬甸政變東南亞要聞仰光曼德勒示威影音

讀者迴響

熱門新聞

西門町遭路人嗆渣　羅志祥差點哭出來

酸民嗆「吳孟達只是戲子」！

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

吳孟達曾恨周潤發不借錢！「奪人生唯一獎項」才知對方暖舉緊擁痛哭

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

青銅劍遭壓45度角彎折　搬開秒彈回原狀

台男太丟臉！「日本正妹家教」委屈哭訴

吳孟達15句經典台詞！紅到今天網友還在用

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

4歲妹墮水泥攪拌機　骨頭被攪碎

周星馳發聲了！痛失老友吳孟達：我還無法接受

林明禎下身形狀明顯露出…急刪野外片！

酒店性愛教戰手冊規定曝　網分析不准帶保險套原因

誰最適合2024總統？吳子嘉爆：他會參選！

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

更多

最夯影音

更多
吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶

吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶
吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面