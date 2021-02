緬甸「軍警槍殺人民」2死多傷　示威者死守街頭！多人滿身血倒地

記者詹雅婷/綜合報導

緬甸反軍事政變抗爭持續,依據外媒最新消息,警方今(28)開槍打死2名示威者,另有多人受傷。2名消息人士分別透露,最大城仰光一名男子胸部中彈送醫不治,而南部城鎮土瓦(Dawei)也有1人死亡,10多人受傷。

▲緬甸28日反政變抗爭持續。(圖/路透)

路透報導,緬甸警方週末持續發動鎮壓示威者的行動,依據網路流傳的照片,最大城仰光有多人受傷,其中部分人士身上流血,儘管受傷原因仍有待確認,但外傳示威活動出現實彈開槍的狀況。目擊者稱,警方不但使用催淚瓦斯,還投擲閃光彈,並對空鳴槍。

Video: Soldiers gunned down a few protesters in Yangon crackdown on Sunday pic.twitter.com/uwifk4ty1p

#Myanmar protesters continue on stand-off with security forces despite experiencing a morning where police/#military shot at citizens including in #Yangon. A number of local reports have emerged of injuries, some critical. But protesters remain determined #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/4QScgCxbto