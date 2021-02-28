貨車輪胎噴飛！她載兒回家竟被「天降巨輪」砸中　當場慘死

▲美國一名52歲女性開車時遭天外飛來的輪胎砸中死亡。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳美依／綜合外電報導

美國德州發生一起離奇車禍。52歲的卡蘿（Carol Hardy）開車載兒子回家，在伊斯泰克斯公路（Eastex Freeway）上往南行駛時，對向車道一輛貨車的輪胎竟突然脫落噴出。她來不及反應躲避，慘遭砸中，當場喪命。根據現場畫面，死者駕駛的汽車車體變形，擋風玻璃散落一地。

綜合ABC13等外媒報導，本事件發生於25日晚間7時25分左右。卡蘿的17歲兒子凱登（Kayden）剛打完一場棒球比賽，當時正坐在副駕駛座睡覺，幸好僅手部輕傷，送醫治療後，如今已經順利回家。死者被輪胎砸中後，汽車失去控制，追撞前方車輛。前車駕駛受到輕傷，送醫後已無大礙。16歲貨車駕駛也平安無事。

據悉，相關單位仍在調查事故原因，尚未提出任何指控。卡蘿的家屬也在募資平台GoFundMe發起活動，籌措醫藥費與喪葬費。

A tragic freak accident. She was driving her 17-old-son home from baseball practice. 由 Daily Mail 發佈於 2021年2月27日 星期六

休士頓汽車維修廠老闆普圖斯（Mike Poutous）指出，如果車輪快要脫落，駕駛應該會察覺，「你的方向盤可能會漏水，轉動（方向盤）時車輪沒有反應，或輪胎軸承發出噪音，而且越來越大聲」。他說，輪胎逐漸失靈但尚未脫落之前，剎車功能也會受到影響。

根據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）數據，每年都有超過1.9萬人因與輪胎相關的車禍而受傷，2017年甚至高達738人死亡。該機構認為，大多數意外都是可以預防的，建議駕駛定期檢查輪胎，頻率至少每年一次。

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