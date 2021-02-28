抓到男友劈3妹　她怒分手復仇！彩印「撩妹對話截圖」貼爆他房間

▲國外一名女子抓到男友劈腿，氣到分手，把所有「撩妹證據」印出來貼在牆壁上。（圖／翻攝自當事人抖音）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名女子抓到男友劈腿，私底下與其他3名女孩曖昧聊天，氣得下定決心分手並復仇。依據她在抖音平台PO出影片，她利用4天時間收集所有聊天對話紀錄，把截圖全部印出來貼滿他的房間牆壁，送他充滿甜言蜜語的新壁紙。

太陽報報導，這名女子的男友曾經出軌過，近期卻再度開始與其他女孩們聊天，且不只一人，而是同時傳訊息給其他3名女孩。她當場氣到決定分手，認定2人關係已經走到最後，下定決心要給他一個「甜蜜復仇」。

依據她在抖音平台發布的2段影片，先是把他與其他女孩的所有對話紀錄全部印下來，接著外出購買強效噴霧並返回他的房間，花費約莫2小時把截圖全部貼在牆壁上，一旁鏡子也被貼滿，「現在任何過來這裡的女孩，都知道他是個騙子。」最後她告訴他，已經在房間準備好驚喜，並把他全面封鎖。

她坦言，他事後試圖用許多不同的號碼打給她，但她並沒有理會，如今2人已經成為前任男女朋友關係。

目前已有超過700萬人看到她的分手復仇影片，引發熱烈討論，「彩色列印？妳把他寵壞了」、「這一切真的太完美，我喜歡妳對這房間做的改造」。

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