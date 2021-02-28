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大伯爭房產竟開車衝撞！弟媳「噴1樓高」險死…他辯：中風害車失控

記者陳韻如／台北報導

台北吳姓男子與弟弟因房產糾紛鬧翻，沒想到他竟因此開車衝撞弟弟夫妻，弟媳當場被撞飛將近1樓高一度命危，經緊急搶救後才撿回一命。法院審理時，吳男堅稱自己當時是想警告弟弟，但因糖尿病、中風才導致車子失控撞擊，但不被法官採信，最終依殺人未遂等罪判他6年徒刑確定。

▲▼吳男撞飛弟媳。（圖／翻攝監視器畫面，當事人提供）

▲吳男與弟弟因房產糾紛鬧翻，竟開車衝撞對方，弟媳當場遭撞飛近1樓高險喪命。（圖／翻攝監視器畫面，當事人提供）

判決指出，吳男與弟弟在母親過世後，共同繼承了興隆路三段的老家，但吳男後來經商失敗繳不出房貸，於是將持有的一半產權賣給弟弟，並由弟弟來繳貸款。孰料，雙方完成交易後，吳男竟翻臉不認帳，兄弟倆因此鬧翻。雙方多次鬧上法院，但多次審判皆判弟弟勝訴，吳男必須強制執行將房子過戶。

然而，執行署2016年10月前往點交時，吳男竟抱著瓦斯桶嗆「同歸於盡」，眾人好說歹說才將他勸下，2017年1月二度執行時，現場警員又遭吳男潑汽油抵抗。

原以為事情已落幕，但吳男越想越氣，竟於2017年9月29日與弟弟開庭結束後，搶先開車到老家附近埋伏，見弟弟與弟媳2人走在路上，高速衝撞後快閃，弟媳當場被撞飛近1樓高，倒在被撞翻的整排機車中，行人見狀驚恐閃避，而弟媳送醫後內臟嚴重受損險些沒命，幾經搶救才保住性命。

吳男犯案後，偷偷跑到醫院追查弟媳下落，但遭到巡邏員警發現、追捕，沒想到他竟又拿出汽油及打火機抵抗，一陣亂戰後才終於將吳男壓制在地。

▲▼台北吳姓男子為爭家產竟開車衝撞弟媳，警方上前追捕時他拒捕還潑警方汽油。（圖／ET資料照）

▲台北吳姓男子為爭家產竟開車衝撞弟媳，警方上前追捕時他拒捕還潑警方汽油。（圖／ET資料照）

事後法院開庭時，吳男矢口否認犯行，辯稱他當時只是想要警告弟弟，「做人不要太超過」，才開車靠近，但因他患有糖尿病、高血壓才導致開車失控撞擊，但不被法官採信，一審最終依殺人未遂罪刑判他8年徒刑，但吳男上訴時稱沒有殺人犯意，二審改依傷害罪判刑2年8個月，不過遭到最高院發回更審。

更一審審理後，認定一審原判，最終依殺人未遂罪嫌酌減改判吳男6年徒刑，日前上訴最高院，但仍遭到駁回，維持更一審原判定讞。

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