武裝分子「持槍夜闖男宿」擄走42人！　奈國師生驚魂10天獲釋

▲奈及利亞尼日州17日晚間發生中學男宿被突襲的事件。42名人質順利獲釋，包括3名老師、12名教職員家屬和27名學生。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

奈及利亞北部的尼日州（Niger）17日發生大規模綁架案，槍手晚間闖入卡加拉（Kagara）一間中學的男生宿舍，擄走42人，包括3名老師、12名教職員家屬以及27名學生。當地行政長官貝羅（Abubakar Sani Bello）表示，州政府27日已經接回全部的人質，校方也證實消息。

根據目擊者說法，人質們在武裝分子的護送下穿越村莊，其中一些人非常虛弱，幾乎站不起來，頻頻要水喝。在17日的突襲事件中，還有一名學生中彈喪命。

▲奈國北部的武裝份子頻繁發動大規模擄人勒贖案。圖為本次綁架案的中學男宿與教室。（圖／達志影像／美聯社）



奈國北部頻繁發生大規模擄人勒索事件。聖戰組織「博科聖地」（Boko Haram）首先開始鎖定學校，之後許多武裝份子模仿犯案。

事實上，贊法拉州（Zamfara）26日才剛發生中學女宿綁架案，317名女學生遭擄，相關單位仍在追查中。卡齊納州（Katsina）去年12月也有300多名男學生被綁架，稍後獲釋。博科聖地2014年的犯行最廣為人知，他們在博爾諾州（Borno）抓走至少270名女學生，其中100多人至今下落不明。

總統布哈里（Muhammadu Buhari）也因頻繁發生綁架案，面臨統治危機，為此撤換軍方高層。他26日發布聲明，呼籲各州政府「審查利用金錢與車輛獎勵歹徒的政策」，並警告此舉可能導致災難性後果。

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