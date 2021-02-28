股神巴菲特認了！2016年犯下一大錯誤　買貴慘虧近3千億

▲股神巴菲特（Warren Buffett）。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

現年90歲「股神」巴菲特（Warren Buffett）投資眼光精準，而他帶領的旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）2020年賺進425億美元。但身為執行長的他27日表示，集團公司這一年來的業績，其實包含了一個2016年的失誤，導致公司損失近110億美元（約新台幣3千億元）。

綜合路透等外媒報導，波克夏2016年以320億美元收購飛機零件及能源生產設備製造商「精密鑄件公司」（Precision Castparts Corp.），成為公司史上最大一筆收購案。但巴菲特27日在給股東的信上提到，儘管精密鑄件公司很好，也很幸運能留下首席執行官多尼根（Mark Donegan）持續執掌，但當年確實花了太多錢收購。

「沒有人以任何方式來誤導我，我只是對精密鑄件公司正常盈利潛力過於樂觀」，巴菲特指出，去年新冠疫情重創航空業，而精密鑄件公司最重要的客戶來源就是航空產業，連帶受到影響，裁撤超過1萬3400個工作機會，這佔據員工總人數4成，「整個航空業的不利發展暴露了我的誤判。」

巴菲特進一步說明，儘管精密鑄件公司獲利狀況近期才開始好轉，但他深信隨著時間推移，這間公司將獲得良好回報，「但我對未來收益的判斷是錯誤的，因此也錯誤計算出為了收購這間企業所需支付的合理價格，這是一大錯誤。」

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