南韓新冠今增356例確診！疫苗接種Day2...已有2萬人完成施打

▲南韓26日起開放療養院患者、工作人員施打AZ新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情在近期較無巨大變化，依舊是延續先前零星群聚感染的狀態，包括家族親友聚會、職場、大型醫療院所、製造業工廠等。而為使各地國小、國中、高中在新學期能順利開學，讓學生安心到校上課，當局決定延長現行防疫層級至3月14日，包括首都圈社交距離防疫第2階段、其他地區第1.5階段，同時維持5人以上限聚令。

根據《韓聯社》報導，截至28日0時為止，南韓今（28）日上午9時30分共通報356起新增病例，其中境內感染為334例、境外移入為22例，同時新增8例死亡。目前南韓共累計89676例確診、1603例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增269例（首爾佔117例、京畿道佔139例、仁川佔13例）；光州新增14例；忠清北道新增10例；全羅北道新增7例；世宗新增6例；大邱、蔚山各新增5例；釜山、忠清南道各新增4例；江原道、慶尚北道各新增3例；慶尚南道新增2例；大田、濟州島各新增1例。

從主要群聚感染案例來看，首爾市龍山區順天鄉大學首爾醫院累計257例；忠清南道牙山市Kiturami熱水器工廠累計198例；京畿道楊州市紡織製造業工廠累計14例；京畿道廣州市家具製造業工廠累計11例。

▲51歲的鄭美敬成為南韓首名接種輝瑞新冠疫苗的民眾。（圖／達志影像）

昨（27）日是南韓開放民眾接種新冠疫苗的第2天、也是新冠肺炎專責醫院醫護人員與相關職員接種輝瑞新冠疫苗的第1天！根據疾病管理廳28日上午發表的統計數據，截至27日為止共有2萬322人完成新冠疫苗接種，其中26日有1萬9105人、27日有1217人。

新冠疫苗開放接種第2天的實際接種人數相較第1天大幅減少。報導分析，有可能與進入周末有關，因為周末療養院上班人數較平日來得少，加上疫苗接種後可能出現副作用，須有醫療人員照顧，因此多數人選擇在平日完成接種。

另外，截至27日共有15起接種疫苗後出現副作用的案例，不過多數為頭痛、發燒、發冷、噁心、嘔吐等較輕微的症狀。

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