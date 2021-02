南極冰架崩裂出「巨大冰山」　面積超過1千平方公里！

▲英國哈雷6號研究站(Halley VI Research Station)每天都在觀測這個龐大浮動冰架的狀態。(圖/推特/British Antarctic Survey)



文/中央社

科研組織英國南極勘測(British Antarctic Survey, BAS)26日表示,大小接近倫敦都會區(Greater London)的一座巨大冰山,已從英國南極研究站附近的冰架崩離而出。

Brunt Ice Shelf calves along North Rift chasm - A 1270 km² #iceberg has broken off the #BruntIceShelf.#HalleyVI Research Station is closed for the winter and unlikely to be affected.



