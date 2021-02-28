南極冰架崩裂出「巨大冰山」　面積超過1千平方公里！

▲英國哈雷6號研究站（Halley VI Research Station）每天都在觀測這個龐大浮動冰架的狀態。（圖／推特／British Antarctic Survey）



文／中央社

科研組織英國南極勘測（British Antarctic Survey, BAS）26日表示，大小接近倫敦都會區（Greater London）的一座巨大冰山，已從英國南極研究站附近的冰架崩離而出。

Brunt Ice Shelf calves along North Rift chasm - A 1270 km² #iceberg has broken off the #BruntIceShelf.#HalleyVI Research Station is closed for the winter and unlikely to be affected.



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#NorthRift, #Antarctica, 16 Feb 2021, @BAS_News pic.twitter.com/QyNt7sVOzT — British Antarctic Survey (@BAS_News) February 26, 2021

法新社報導，這座面積1270平方公里的冰山，已從150公尺厚的布倫特冰架（Brunt Ice Shelf）崩離，這個過程稱為「冰裂」。

科學家將近10年前首次發現，這座冰架出現了粗大裂縫，26日早上一條裂縫擴大了數百公尺，然後完全與冰架分離。

英國哈雷6號研究站（Halley VI Research Station）每天都在觀測這個龐大浮動冰架的狀態。

英國南極勘測主任佛朗西斯（Jane Francis）說：「多年來，我們這座研究站的人員對於布倫特冰架崩解出冰山一直都有心理準備。」

英國這座可移動研究站2016－2017年曾向南極內陸搬動，因為當時冰架上的裂縫已有崩斷形成冰山之虞。

研究站內12人本月稍早已離去，這座研究站冬季必須保持空無一人，以防這個季節出現無法預測的情況。儘管如此，站內全球定位系統（GPS ）儀器測量到的數據仍能傳輸到英格蘭東部劍橋（Cambridge）的一座中心，以供分析。

冰山從南極大陸崩離而漂入海洋是自然現象，但氣候變遷會加速此一過程。

不過英國南極勘測表示，就此而言，「沒有證據證明，氣候變遷發揮了重要作用」。

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