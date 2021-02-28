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超夢幻生日趴！她「豪砸90萬」讓6歲女兒當公主　老公嘆：要破產了

▲生日,派對,生日派對,蛋糕。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲美國一名人妻花費超過3.2萬美元，替6歲女兒舉辦夢幻生日派對。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳美依／編譯

來自美國的妮可（Nicole）為了滿足孩子所有願望，耗資超過3.2萬美元（大約新台幣90萬），讓6歲女兒葛蕾西（Gracie）化身「小公主」，享受超夢幻生日派對。儘管丈夫傑森（Jason）事前再三叮嚀控制預算，卻仍徒勞無功。他一度為此大發雷霆，最後也只能無奈地說，「我覺得我要破產了」。

妮可和丈夫育有3子，較年長的2個孩子分別為16歲、18歲。她在《TLC旅遊生活頻道》的節目上表示，葛蕾西是家中「最後一個活在童話世界裡的孩子，而我想要好好把握此刻。」

妮可一開始向老公表示，她大約需要1萬美元（27.8萬）預算，著手籌備後，開銷卻一路飆升。傑森表示，「我不認為生活中最美好的事情來自一場大型派對」。儘管他對此不滿，請求妻子收斂一些，卻無法阻止派對越來越浮誇。

妮可租下一間城堡風格的房屋，邀請250名賓客，準備了300套禮服、2000朵花，現場還有美味自助餐與特製冰雕。葛蕾西被美髮師和化妝師打扮成小公主，乘坐馬車隆重登場，還有「神仙教母」前來迎接。但她看見8層大蛋糕時卻嚎啕大哭，「我以為那隻鳥（蛋糕裝飾品）是藍色的」，直到看見生日禮物，也就是一輛真人大小的粉色汽車，才破涕為笑。

妮可解釋，葛蕾西和自己很像，都有一點「完美主義」，「她只是希望一切都如同預期一樣完美」。她對於這場派對非常滿意，因為孩子們「全都活在美夢中，太神奇了！」

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