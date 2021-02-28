美國批准「嬌生疫苗」！最快下周施打　接種1劑就有防護力

▲美國FDA於27日批准嬌生疫苗。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國食品藥物管理局（FDA）於27日批准嬌生（Johnson & Johnson）新冠疫苗，使其成為該國首款「單劑」疫苗，也是第3種獲得官方核可的疫苗，最快下周開始施打。

CNN、NBC報導，嬌生與比利時藥廠楊森製藥（Janssen Pharmaceuticals）共同研發，其疫苗對於18歲以上成人的免疫效果，已獲FDA外部顧問小組一致認可，預計3月1日起開始運送400萬劑，截至3月底能夠提供2000萬次施打。

根據FDA於24日公布的分析報告，嬌生疫苗安全、有效，在冰箱正常溫度即可保存，不需特殊儲存設備。除了頭痛、疲倦、肌肉痠痛、注射部位疼痛等輕微情況以外，幾乎沒有副作用，目前也沒有接獲致死、過敏反應通報，且鮮少發生非致命嚴重不良反應。

▲美國目前批准輝瑞、莫德納和嬌生3款新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

根據試驗數據，輝瑞、莫德納疫苗的防護力皆高達95%，但嬌生疫苗僅72％，有人因此擔心這是「次等疫苗」。但專家指出，前2種疫苗較早研發與試驗，當時還沒出現那麼多傳染力更強、更棘手的變異病毒株，如果只看數字很可能被誤導。

FDA代理局長伍德考克（Dr. Janet Woodcock）表示，本次「授權擴大了疫苗，也就是新冠肺炎最佳醫療預防方法的取得途徑，協助我們對抗這場已經奪走超過50萬美國人性命的疫情。」總統拜登也發布聲明，稱此決定鼓舞人心，「對於所有美國人而言都是令人振奮的消息」。

雖然嬌生疫苗單劑即有防護力，但該藥廠仍在研究增加第2劑可能帶來的影響或效果。FDA專家小組26日也提出類似可能性。

據悉，阿斯特捷利康（AstraZeneca）、諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗仍在第三階段臨床試驗，預計今年春天向FDA申請批准。

聽Podcast掌握國際局勢