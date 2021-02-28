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公開舉「三指手勢」反對政變！　緬甸駐UN大使遭撤職

▲▼緬甸駐聯合國大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun）。（圖／翻攝自Youtube／United Nations）

▲緬甸駐聯合國大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun）在會上舉三指抵抗軍政府。（圖／翻攝自Youtube／United Nations）

文／中央社

緬甸駐聯合國（UN）大使覺莫敦26日自稱代表翁山蘇姬的民選政府呼籲聯合國，「動用任何必要手段」致力恢復緬甸民主。緬甸軍政府隨後宣布，撤銷覺莫敦駐聯合國大使職務。

緬甸軍方於2月1日發動政變，逮捕民選領袖翁山蘇姬和所屬政黨「全國民主聯盟」（NLD）許多高層，並指控去年11月大選舞弊，而全民盟當時大獲全勝。軍方奪權引發數以十萬計民眾走上街頭，緬甸局勢自此陷入動盪。

法新社報導，當局正加強武力鎮壓反政變示威抗議群眾的力道，動用催淚彈、水柱和橡膠子彈驅離部分抗議民眾，甚至在個別案例中使用實彈。

但緬甸駐聯合國大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun）26日向擁有193個會員國的聯大表示：「我們需要國際社會進一步採取最強硬的可能行動，來立即終止這場軍事政變，阻止對無辜民眾的壓迫…並恢復民主。」

覺莫敦也懇求緬甸境內「兄弟姊妹」，持續抗爭。

覺莫敦最後高舉三指向抗爭者致敬，並表示「這場革命務必要贏」。舉三指手勢已變成抵抗軍政府的象徵。

緬甸國營電視台於27日晚宣布，覺莫敦不再是緬甸駐聯合國大使。緬甸廣播電視台（MRTV）表示：「他不遵守國家的命令與指示，背叛國家。那就是他從今日起被撤職的理由。」

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