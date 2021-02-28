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全球防疫韌性排名…台灣下滑至第7名　關鍵原因是這點

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,天氣配圖,羽絨衣。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣防疫表現在全球排名前段，但最新排名已經開始下滑。（資料照／記者李毓康攝）

記者王致凱／綜合報導

自世界衛生組織宣布Covid-19大流行以來已經過去近1年時間，根據彭博的最新防疫韌性排名中，台灣名次已經從去年底的全球第2名下滑至第7名，主要原因為疫苗取得數量較低，人均疫苗覆蓋率遠遠低於其他國家。

根據2月公布的最新排名，彭博評比全球防疫韌性分數，前5名分別為紐西蘭、澳洲、新加坡、芬蘭和挪威，中國為第6名，台灣則為第7名。前10名其餘國家依序分別為南韓、日本和泰國。

儘管台灣在「最近1個月每10萬人新增確診」和「每百萬人死亡人數」兩個項目中均為0，但在疫苗取得率方面則僅有37％，遠遠落後紐西蘭的247％、澳洲的250％和新加坡的85％，甚至比總排名第10的泰國45％還低，因此拉低了整整體評分。

彭博提到，由於紐西蘭在2月份封鎖邊境，幾乎完全消滅境內病毒，加上談成4項疫苗採購案，因此在總評分中已經連續第4個月處於全球領先地位。

自去年11月份公布排名以來，紐西蘭、澳洲和台灣等地一直都排在全球前10名內，即使美國、英國和歐洲國家已經開始疫苗接種計畫，但全球其他國家的防疫表現與排名前段的國家仍有不小差距。

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