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17歲女學生「穿這樣」被老師趕回家　父親氣瘋殺去找校長理論

▲女學生穿這樣上學被老師趕回家。（圖／／翻攝自Facebook／Christopher Wilson）

▲澳洲女學生穿這樣上學被老師趕回家。（圖／翻攝自Facebook／Christopher Wilson）

實習記者周依儒／綜合報導

澳洲17歲女學生卡莉絲（Karis Wilson）日前在學校上課到一半，竟然被老師「請」回家，理由只因覺得她穿著不當，氣的她把自己的穿搭拍下來，PO到網路上要網友評評理！而卡莉絲的父親威爾森（Christopher Wilson）也不滿在臉書發文表示，她女兒穿得漂漂亮亮想開心的去上學，卻哭著回家，讓他感到十分不悅！

根據《鏡報》報導，從卡莉絲PO出的照片中可以看到，她穿著貼身高領白色毛衣，配上細肩帶的及膝黑色背心洋裝，但這樣的穿搭卻讓她那天去上學時，老師竟然走到她身邊說道，「這樣的穿搭會讓男助教感到十分尷尬」，並請卡莉絲離開教室去校長室。

▲父親對於女兒因穿著被趕回家十分不滿。（圖／翻攝自Facebook／Christopher Wilson）

卡莉絲回家後向爸爸說明此事，爸爸也氣得在臉書上大罵，這件事非常荒謬，而且這套服裝完全沒有任何問題，不懂學校老師為何要反應過度，「今天我女兒穿得漂漂亮亮開心去上學，卻因為她的穿著而哭著被送回家，因為這使班上的女老師和男助教不舒服，他們甚至在全班面前把她趕出教室，再把她帶去校長室，最後她哭著回家。」

威爾森也表示，當他向女兒詢問希望他怎麼做時，女兒卻僅回覆，「不想要再有同樣的事發生在同學身上了。」報導指出，卡莉絲就讀的學校校規其中一條是，「不得穿著影響學習和教學的服裝」，因此而當威爾森拿著校規殺去學校質問校長時，校長也默認卡莉絲的穿搭並無不妥，讓他氣得大喊，「如果你是老師，會被學生的穿著影響，代表你根本不專業！」

 
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