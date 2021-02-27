15歲犯罪被判「終身監禁」…他出獄已經83歲：那個少年已經不在了

▲監獄。（示意圖／取自Pixabay）



記者王致凱／綜合報導

來自美國賓州費城的83歲老人萊根（Joe Ligon），是美國年紀最老、服刑期最長的少年終身監禁犯，他在15歲那年因結夥搶劫致死，遭判處無期徒刑不得假釋，從此在鐵牢中待了68年，直到今年2月11日才因釋憲而重獲自由。被問到對獄外的新世界有何感想時，他回答「太美好了」。

綜合外媒報導，萊根出生在美國阿拉巴馬州一處農場，年輕時的萊根不擅長讀書，在學校跟不上進度，他的父母便在他13歲時，特別將他送到費城的學校，希望能獲得更好的教育，但他在新學校卻始終被當成「局外人」，反而更排斥唸書，一直到15歲被捕時仍是文盲。

1953年2月，當時年僅15歲的萊根，酒後與一群同伴上街隨機搶劫，造成2人死亡、6人受傷，而萊根也承認至少刺傷1人，但根據他的說法，被他刺傷的那名被害者活了下來，而死亡的2名被害人也並非是他下的手。萊根堅稱，從來沒有殺害任何人，但最終仍被被依兩項一級謀殺罪，判處無期徒刑且終身不得假釋。

他的辯護人布里奇（Bradley Bridge）說，「犯下那些罪的那個男孩已經不存在了，2021年從監獄走出來的這個人已經83歲，他已經老了，也改變了，不再是社會的威脅。」布里奇說，萊根已經在獄中為自己犯下的過錯充分贖罪，現在應該讓他在生命中最後的幾年自由生活。

萊根出獄後也說，「我已經長大了，不再是當年那個孩子。我不僅是一個成年人，而且還是一個老人，每天都在變老。」萊根離開監獄後，對四處的高樓大廈感到相當新奇，因為在他入獄那時，韓戰雙方還沒簽署停戰協定，艾森豪才剛要開始美國總統任期，之後外面世界的美蘇冷戰、太空競賽、黑人民權運動、石油危機、蘇聯垮台、網際網路發明等世界大事，他都不曾真正參與其中，對他而言，2021年的美國就是一個新世界。

在獄中的將近70年裡，萊根其實原本有機會出獄。1970年代，賓州州政府原本已經同意給萊根和同夥假釋機會，但萊根卻拒絕假釋，理由是他希望出獄後仍被政府監管，寧願繼續在監獄服刑。

直到2016年，美國法院引用2012年的另一起少年終身犯訴訟案，認為當年判處還未成年的萊根「不得假釋」的判決不合法，將重新檢視包括萊根在內的500多名囚犯的假釋可能，並且在重審後，將萊根的剩餘刑期降低至35年，並且因為當時他已經服刑超過60年，裁定他符合假釋資格。

未料，萊根仍然拒絕了法官的假釋提議，理由同樣是，他認為被監管的假釋不是真正的自由，他寧可服刑完畢後光明正大的出獄，也不要在政府的監管下過完餘生。萊根說，「我喜歡自由，如果同意假釋條件，你必須經常與假釋官見面，未經許可不能任意離開居住地，這對我而言不是自由。」

最終，萊根與辯護人布里奇終於在2020年11月於聯邦法院取得勝訴，法院裁定對未成年少年實施終生監禁的刑罰違反美國憲法，法官諭令監獄應在90天內將萊根釋放。

萊根終於在2021年2月11日踏出監獄，是他68年以來第一次重回外面的世界。一些當地更生人組織協助他找到居所，他也想好了下一步計畫，他在獄中學會了閱讀和寫作，他希望能和其他人分享他的故事，讓人可以從他自己的經驗中學習到一些東西。

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