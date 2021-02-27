　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普染疫用的同款藥物　歐盟暫准雷傑納隆抗體新藥

▲▼疫情,醫院。（圖／路透）

▲雷傑納隆抗體藥物能降低患者體內的病毒量，防止病情惡化。（圖／路透）

文／中央社

歐盟藥品管理局今天暫時批准美國雷傑納隆藥廠（Regeneron Inc.）生產的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）治療藥物，並表示，這種藥物可防患者病情加重。

法新社報導，美國前總統川普去年感染新型冠狀病毒之後，就曾使用此種合成抗體藥物。

歐盟藥品管理局（European Medicines Agency, EMA）表示，初步結果顯示，使用REGN-COV2治療，可減少病患鼻子與咽喉的病毒數量，從而減少病患看診次數。

EMA發表聲明說：「本局論定...無需使用呼吸器以及很可能惡化成重症的Covid-19確診病患可使用REGN-COV2治療。」

EMA表示，REGN-COV2由兩種單株抗體casirivimab和imdevimab合成，使用方式是以點滴注射。

聲明中說，單株抗體是由實驗室仿造自人體自然抗體，其設計是將兩種單株抗體附著在冠狀病毒棘蛋白上的兩個不同位置，以阻止病毒進入人體細胞。

EMA表示，對這兩種抗體的批次審查自2月1日開始，目前仍在進行中，一旦審查完成，其結果將作為歐盟對REGN-COV2行銷授權的依據。

美國食品暨藥物管理局（FDA）去年11月批准REGN-COV2緊急使用，並已試驗性地用來治療川普。

此外，法國25日宣布，已經配送數千劑單株抗體藥物到各醫院；法國衛生部長維宏（Olivier Veran）表示，「這使我們的抗疫武器加強...新希望出現了」。

►讓室內散發優雅香

ET快訊
4歲愛女胎前記憶「在雲上選媽媽」　女星聽關鍵字嚇傻
台灣鳳梨突遭封殺！　大陸回覆了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普染疫用的同款藥物　歐盟暫准雷傑納隆抗體新藥

紐西蘭爆不明感染源趴趴走　明起第一大城奧克蘭封城7天

天花板滴血…竟是「觸電男屍」腫脹發臭！他深夜進門嚇壞

他販毒入獄15年！「靠影片字幕自學」拚進史丹佛大學

她打開玩具屋　驚見上千「奇異黑色小球」！崩潰po網：這是什麼

日山林大火「延燒6天毀106公頃」　未來2天是關鍵時期

老婆懷孕24周「完全不做家事」：會傷小孩！他壓力爆棚　掉髮崩潰

打掃驚見爆量「詭異小黑球」　媽PO網問卦！昆蟲學家揭超噁解答

威脅潑酸毀容、打斷鼻！她收「恐嚇訊息」1年半崩潰　全是男友傳的

耶魯高材生遭槍擊！警全力通緝MIT嫌犯　疑曾與死者未婚妻交往

楊丞琳《姐姐2》一見陳妍希直接親！　自己學完全部舞蹈…溫柔給老師意見

邱澤看許瑋甯「話少、很嚴肅」　她傻眼到笑出來：你才嚴肅吧！！

《創造營》外國學員夢想「和Jennie結婚」　房塌崩潰了！秒猜對象是GD：我就知道

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

不想回房睡！影帝柴「死命閉眼」裝睡模樣讓媽笑噴：不要演囉XD

刮鬍子、掏耳朵！阿姨理髮全包　外國人體驗傳統髮廊笑：好蘇胡

路上見黑汪肚子餓「搖尾討食」 工地師傅暖蹲地...分半個便當

辛龍身影突現《小明星大跟班》！　搞笑模仿章魚…中天回應曝真相

免費白飯全被偷！連內鍋都不見　他代母歸還賠500...老闆：不追究

川普染疫用的同款藥物　歐盟暫准雷傑納隆抗體新藥

紐西蘭爆不明感染源趴趴走　明起第一大城奧克蘭封城7天

天花板滴血…竟是「觸電男屍」腫脹發臭！他深夜進門嚇壞

他販毒入獄15年！「靠影片字幕自學」拚進史丹佛大學

她打開玩具屋　驚見上千「奇異黑色小球」！崩潰po網：這是什麼

日山林大火「延燒6天毀106公頃」　未來2天是關鍵時期

老婆懷孕24周「完全不做家事」：會傷小孩！他壓力爆棚　掉髮崩潰

打掃驚見爆量「詭異小黑球」　媽PO網問卦！昆蟲學家揭超噁解答

威脅潑酸毀容、打斷鼻！她收「恐嚇訊息」1年半崩潰　全是男友傳的

耶魯高材生遭槍擊！警全力通緝MIT嫌犯　疑曾與死者未婚妻交往

新球比想像好握　翁瑋均：打起來差蠻多

久未聯絡吳孟達　莫文蔚聽聞病逝噩耗不捨：非常惋惜！

國體藍少甫無懼關節疼痛　砍27分17籃板生涯新高退高師

徐若熙2局4K葉總評價普通　對郭阜林最有興趣反被敲安

演藝圈大團結！周遊舉辦電商團隊新春聯誼餐會　赫然驚見才子鄭進一也入會

樂天桃猿官辦首勝　曾總：投手群都很棒

「買一樓送馬路」！騎士停車竟被住戶驅趕：兒子回來要停

談電動車未來　鴻海劉揚偉：打開產業的往往是「成功的第二名」

庹宗華首次擔任監製　唐振剛邪氣眼神挑戰演《怪物》

雷特感性教練身份回鍋攻城獅　高景炎送全隊簽名球衣

國際熱門新聞

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

她詐5億失蹤「腐爛腳穿鞋」沖上岸

iPhone 13瀏海掰？　庫克：iPhone將迎來令人興奮的事

金髮妹無罩逛街　怒脫小丁套臉上

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

阿公飆車191被抓　急喊：打疫苗遲到啦

人獸血腥畫面曝！他赤手空拳痛擊花豹護妻女

美債殖利率飆升憂慮未解　美股道瓊再跌470點

剛挺日擁釣島臺主權　美國防部改口

師忘關視訊轉身「手淫」畫面曝　學生看傻

殺鄰居挖心臟煮來吃！他逼叔姨吃「人肉馬鈴薯」

抓到老公和女偷情　人妻開門傻眼

癡等女友45年！他苦守街角約定到最後

奈及利亞綁架　300女學生失蹤

更多熱門

關鍵字：

雷傑納隆抗體藥物

讀者迴響

熱門新聞

快訊／吳孟達罹肝癌病逝…享壽70歲！

4歲妹墮水泥攪拌機　骨頭被攪碎

桃園男無套性侵女友　完事她躺旁邊：前男友比較大

《未來媽媽》立芳暴怒嗆婆婆

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　友曝：做好心理準備

林明禎下身形狀明顯露出…急刪野外片！

周星馳發聲了！痛失老友吳孟達：我還無法接受

55歲的邰智源到底在拚什麼？

弟弟出獄後　她每一天都像在坐牢

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

即／國1大貨車掉輪　對向轎車遭凌空擊殺1死2傷

日月潭水位驟降！史上最大尾「鰱魚王」落網

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

被提醒衣服拉好！Albee車頭燈掉出

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《姐姐2》一見陳妍希直接親！　自己學完全部舞蹈…溫柔給老師意見

楊丞琳《姐姐2》一見陳妍希直接親！　自己學完全部舞蹈…溫柔給老師意見
邱澤看許瑋甯「話少、很嚴肅」　她傻眼到笑出來：你才嚴肅吧！！

邱澤看許瑋甯「話少、很嚴肅」　她傻眼到笑出來：你才嚴肅吧！！

《創造營》外國學員夢想「和Jennie結婚」　房塌崩潰了！秒猜對象是GD：我就知道

《創造營》外國學員夢想「和Jennie結婚」　房塌崩潰了！秒猜對象是GD：我就知道

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面