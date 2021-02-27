紐西蘭爆不明感染源趴趴走　明起第一大城奧克蘭封城7天

▲ 紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

紐西蘭在本月14日因為出現新冠肺炎本土個案，導致最大城市奧克蘭進入為期3天封鎖期，經過約2周的觀察，奧克蘭又陸續出現了數例社區感染案例。對此，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）27日宣布，奧克蘭將於28日6時重新進行封鎖，禁令至少維持7天，估計將有170萬人受到影響。

綜合外媒報導，在近2周的時間內，奧克蘭發生多起社區感染案例，其中，當局在27日通報，一名21歲男學生在參採陰性之後，於23日開始出現新冠肺炎相關病徵，並於26日接受採檢後呈現陽性反應，目前感染源未知，其家庭成員也正在接受隔離檢驗中。

阿爾登指出，該名學生在染疫後曾經到過許多人口密集的公共場合，而未知的感染源是一個相當令人擔憂的情況，在經過內閣緊急會議討論之後，決議再次對於奧克蘭發出第三級封城禁令，為期7天，這段期間，居民除了採買生活必需品以及工作所需外，皆不得出門，而各級學校和非必要性的消費場所也將進行暫時性的關閉。

衛生局局長阿什利·布魯姆菲爾德（Ashley Bloomfield）透露，對該名病患的其他家庭成員測試已經完成，其母親對於新冠肺炎檢測也呈現陽性反應。

►讓室內散發優雅香